株式会社radikoは5日、2023年「radiko」で聴かれたラジオ番組・音楽の年間ランキングを発表した。在阪エリアの1位は、ABCラジオ『ABCフレッシュアップナイター』だった。2位はFM802『on air with TACTY IN THE MORNING』、3位はMBSラジオ『タイガース全力応援宣言 MBSベースボールパーク』だった。2023年1月1日〜12月31日の期間に、radikoで聴かれた各番組全放送回の延べ聴取者数(ライブ・タイムフリー合算)をランキング化したもの。

在阪エリア対象局は、2府4県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(8局)ABCラジオ、MBSラジオ、OBC ラジオ大阪、FM COCOLO、FM802、FM大阪、ラジオ関西、 Kiss FM KOBE。■「radiko」2023年在阪エリア ランキング1位『ABCフレッシュアップナイター』(ABCラジオ)2位『on air with TACTY IN THE MORNING』(FM802)3位『タイガース全力応援宣言 MBSベースボールパーク』(MBSラジオ)4位『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』(FM802)5位『UPBEAT!』(FM802)6位『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!』(FM802)7位『こんちわコンちゃんお昼ですょ!』(MBSラジオ)8位『ありがとう浜村淳です』(MBSラジオ)9位『CIAO 765」(FM COCOLO)10位『ウラのウラまで浦川です』(ABCラジオ)