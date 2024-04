とんねるずの石橋貴明、川崎宗則選手(栃木ゴールデンブレーブス)が5日、都内で開催された「BOSS X SHOHEI OHTANI CAPSULE COLLECTION & POP UP STORE LAUNCH EVENT」に出席。石橋は今シーズンの大谷選手に「プレーオフに出てワールドシリーズ。そしてワールドチャンピオン。で、また帽子を投げてほしい」と期待を込めた。本ポップアップストアは、ファッションと野球の架け橋となる没入型イベントとして展開されるもの。石橋は「今日のオープニングのために打ったんじゃないかって」と大谷選手が放った今シーズン第1号ホームランに触れ、アリゾナのキャンプを視察したことにも言及。「ダーン!とバックスクリーン右に。あれがドジャース第1号。あれを目の前で。素晴らしかったです」と振り返った。

一方の川崎選手は、大谷選手が今シーズンどれほどホームランを打つと思うか石橋に質問されると「去年は翔平さん、40本以上打っていますので、今年は40本以上、50本はいくんじゃないかなと思っています」と返答。石橋は「バッター専念ですからね」「50本打って、50盗塁。フィフティ・フィフティ」と話していた。大谷選手のどんな姿を見たいか尋ねられた石橋は「ずっと言っていた『ピリピリした野球をやりたい』っていう。去年のWBCの優勝をした瞬間の大谷君の姿っていうのは、やっぱり大谷君は勝ちたいんだなって」と考えを明かし「プレーオフに出てワールドシリーズ。そしてワールドチャンピオン。で、また帽子を投げてほしい」と笑顔を見せた。川崎選手は大谷選手がまだプレーオフに進んだことがないとしたうえで「プレーオフに出て、そこをみんなでまた盛り上げていって、そして最後に11月末ワールドシリーズのチャンピオンをみんなで見届けると。これが一番」とコメント。最後に石橋は「大谷さんは、とにかくワールドチャンピオン。そしてリングを持って、ここにまた来年の春来てほしいですよね」とエールを送り、川崎選手は「You are the best!」と白い歯を見せていた。BOSS X SHOHEI OHTANI CAPSULE COLLECTION & POP UP STOREは東京・OMOTESANDO CROSSING PARKにて4月6日〜5月12日開催。※川崎宗則の「崎」は「たつさき」が正式表記