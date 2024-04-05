来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇４月８日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：００ 独・貿易収支

※タイ，インドネシア市場が休場



◇４月９日



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

※日・閣議

※米・３年物国債入札

※フィリピン，インドネシア市場が休場



◇４月１０日



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１３：３０ 日・２月の特定サービス産業動態統計

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：４５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高

※米・１０年物国債入札

※日米首脳会談

※韓国総選挙の投開票

※韓国，シンガポール，インドネシア，フィリピン，マレーシア，トルコ市場が休場



◇４月１１日



０３：００ 米・財政収支

０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨公表

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・マネーストック

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が定例会見

※米・３０年物国債入札

※インド，インドネシア，マレーシア，トルコ市場が休場



◇４月１２日



１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議

※中・貿易収支

※タイ，インドネシア，トルコ市場が休場







◎決算発表・新規上場など



○４月８日



決算発表：ドーン<2303>，ＫＧ情報<2408>，ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，プロパスト<3236>，エストラスト<3280>，リソー教育<4714>，北興化<4992>，ＭＳコンサル<6555>，マニー<7730>，中本パックス<7811>，フジ<8278>，アバンティア<8904>，ジャパニアス<9558>

※東証グロース上場：イタミアート<168A>



○４月９日



決算発表：タビオ<2668>，キャンドゥ<2698>，アイケイＨＤ<2722>，パルＨＤ<2726>，Ｆブラザーズ<3454>，市進ＨＤ<4645>，京進<4735>，東京個別<4745>，技研製<6289>，放電精密<6469>，中北製<6496>，カーブスＨＤ<7085>，ライトオン<7445>，ヒマラヤ<7514>，イオンＦＳ<8570>，イオンモール<8905>，ＵＮＥＸＴ<9418>，イオンディラ<9787>



○４月１０日



決算発表：コシダカＨＤ<2157>，ソーバル<2186>，ライク<2462>，イオン九州<2653>，カネ美食品<2669>，ＡＢＣマート<2670>，ジーフット<2686>，ワッツ<2735>，トレファク<3093>，セブン＆アイ<3382>，コメダ<3543>，アレンザＨＤ<3546>，ケイブ<3760>，イオンファン<4343>，ボードルア<4413>，ｎｏｔｅ<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，エヌピーシー<6255>，サンデー<7450>，イオン北海<7512>，コーナン<7516>，サイゼリヤ<7581>，ライフコーポ<8194>，ＭＶ東海<8198>，近鉄百<8244>，毎コムネット<8908>，プログリット<9560>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>ほか



○４月１１日



決算発表：タマホーム<1419>，ローソン<2651>，ハローズ<2742>，大黒天<2791>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，住江織<3501>，ほぼ日<3560>，メディアドゥ<3678>，ＳＨＩＦＴ<3697>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，ウイングアク<4432>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＦＩＸＥＲ<5129>，ＡＢＥＪＡ<5574>，ローツェ<6323>，東洋電<6505>，佐鳥電機<7420>，小津産業<7487>，進和<7607>，シグマ光機<7713>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，ブックオフＧ<9278>，乃村工芸社<9716>，オオバ<9765>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>ほか

※東証グロース上場：ハンモック<173A>



○４月１２日



決算発表：ウエストＨＤ<1407>，パソナＧ<2168>，ディップ<2379>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ＤＣＭ<3050>，ドトル日レス<3087>，ＳＦＰ<3198>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，マネフォ<3994>，大有機<4187>，ＱＰＳ研究所<5595>，ベクトル<6058>，竹内製作所<6432>，ベイカレント<6532>，ＴＷＯＳＴ<7352>，良品計画<7453>，ＩＤＯＭ<7599>，トランザク<7818>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，リンガハット<8200>，高島屋<8233>，歌舞伎<9661>，ＣＳＰ<9740>，モリト<9837>，アークランズ<9842>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，シティグループ，ウェルズ・ファーゴ



出所：MINKABU PRESS