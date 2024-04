短文投稿SNS「Threads(スレッズ)」で「投稿したポストの閲覧回数に応じて現金報酬を受け取れるボーナスプログラム」のテストが始まりました。About Threads bonus program rules | Instagramヘルプセンターhttps://help.instagram.com/2449746995226910/You may be able to earn money from your most popular Threads posts | ZDNET

https://www.zdnet.com/article/you-may-be-able-to-earn-money-from-your-most-popular-threads-posts/Threadsでのボーナスプログラムのテストは、招待を受けた一部のユーザーを対象に実施されているとのこと。ボーナスプログラムの参加者はポストの閲覧回数や投稿回数に応じて現金報酬を受け取れます。Threadsのボーナスプログラムに参加するには、Instagramでボーナスを有効にする必要があるほか、Threadsのプロフィールを公開設定にする必要があります。また、ボーナスプログラムの参加者はInstagramクリエイターインセンティブ規約に同意してInstagramのボーナスに関するルールに従う必要があります。ボーナスプログラムの対象となるポストの条件は以下の通り。・2500回以上閲覧されている・テキストを含んでいる・投稿者が権利を所有している・ボーナスプログラムの対象言語である・閲覧数を不正に操作していない・ブランドコンテンツではない・Instagramのコンテンツ収益化ポリシーに違反していない・サードパーティープラットフォームのロゴや透かしが入っていないXでインプレッション数に応じた報酬を得るには有料プランに加入する必要がありますが、記事作成時点ではThreadsに有料プランは存在していません。また、Threadsの関連サービスであるInstagramにはヨーロッパ限定の有料プランが存在していますが、Instagramで収益を得る機能は無料ユーザーでも利用可能です。このため、Threadsのボーナスプログラムは無料で利用できる可能性が濃厚です。Xではインプレッション数を稼ぐことを目的として「トレンド入りしたポストのパクリポストを連投する」「人気のポストに無関係のリプライを送りつける」といった行為に及ぶ「インプレゾンビ」の存在が問題視されています。Threadsのボーナスプログラムが「ポストに対する返信ポスト」に対しても適用されるか否かは不明ですが、Threadsでもインプゾンビが発生しないか注視する必要がありそうです。