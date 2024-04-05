SKY-HI、過去ライブ映像作品3作をプレミア公開
SKY-HIが全国10都市11公演のツアー＜SKY-HI TOUR 2024 -HPY LIFE-＞開幕までの期間に、公式YouTubeチャンネル「SKYHICHANNEL」にて過去のライブ映像作品3作をプレミア公開することが決定した。アーカイブはなく一度限りのプレミア公開となる。
◆動画
＜SKY-HI TOUR 2024 -HPY LIFE-＞は現在、SKY-HIオフィシャルファンクラブ “FLYERS”、BMSGが運営するオンラインサロン“B-Town”、各種プレイガイドにてチケット受付を実施中だ。
SEE YOU SOON-HPY LIFE! -CONCERT ARCHIVES VIEWING-
・4/7(日)21:00 公開
SKY-HI HALL TOUR 2022 -八面六臂-
2022.2.25＠LINE CUBE SHIBUYA 公演
https://youtu.be/FSoy9j1gdhg
・4/14(日)21:00 公開
SKY-HI TOUR 2019 - The JAPRISON -
2019.4.30＠中野サンプラザ 公演
https://youtu.be/w8dRjIIFVYg
・4/21(日)21:00 公開
SKY-HI Tour 2017 Final "WELIVE" in BUDOKAN
2017.5.2＠日本武道館 公演
https://youtu.be/Tsy3FBO8JwA
※一度限りのプレミア公開となります。アーカイブはございません。
※全編ではなく30分前後の配信です。本編途中で終了となりますのでご了承ください。
※一部、製品映像とは異なる内容がございます。
※企画実施期間中は、公開動画のスクリーンショットを、ハッシュタグ【#SEEYOUSOON_HPYLIFE #TOUR2024_HPYLIFE】を記載いただき、Xにご投稿いただけます。（期間：4/7(日)21:00〜4/21(日)22:00）
＜SKY-HI TOUR 2024 -HPY LIFE-＞
2024年5月4日(土)
[宮城] 仙台サンプラザホール
開場 17:30／開演 18:30
2024年5月6日(月・祝)
[静岡] アクトシティ浜松 大ホール
開場 17:00／開演 18:00
2024年5月10日(金)
[大阪] フェスティバルホール
開場 17:00／開演 18:00
2024年5月11日(土)
[大阪] フェスティバルホール
開場 17:00／開演 18:00
2024年5月17日(金)
[福岡] 福岡サンパレス
開場 17:30／開演 18:30
2024年5月19日(日)
[広島] 広島上野学園ホール
開場 17:00／開演 18:00
2024年5月22日(水)
[北海道] カナモトホール（札幌市民ホール）
開場 17:00／開演 18:00
2024年6月2日(日)
[愛知] 名古屋国際会議場 センチュリーホール
開場 17:00／開演 18:00
2024年6月8日(土)
[新潟] 新潟テルサ
開場 17:00／開演 18:00
2024年6月14日(金)
[埼玉] 大宮 ソニックシティ 大ホール
開場 17:30／開演 18:30
2024年6月16日(日)
[千葉] 市川市文化会館 大ホール
開場 17:00／開演 18:00
▼チケット情報
・FLYERS / B-Town チケット2次先行受付
受付期間：4月8日（月）23:59まで
FLYERS : https://skyhi.bmsg.work/user/registration/home
B-Town : https://bmsg.shop/pages/b-town
・ローチケプレリク
受付期間：4月7日（日）23:59まで
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=321630
・ぴあ2次プレリザーブ
受付期間：4月9日（火）23:59まで]
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=C4260015
・4月20日（土） 10:00 一般発売開始予定
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