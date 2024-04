こだわりのハンバーガー「JJ BURGER」が期間限定290円に！「JJ BURGER」メニューリニューアル＆記念半額キャンペーン

PLANTは、4月1日(月)より「JJ BURGER」全店でメニューをリニューアル。

記念セールとして4月6日(土)から4月14日(日)の期間、国産牛100%のパテを使用したこだわりのハンバーガー「JJ BURGER」を590円(新単品税込価格)からほぼ半額の290円(税込)で販売します。

「JJ BURGER」メニューリニューアル&記念半額キャンペーン

4月1日(月)からJJ BURGER全店でメニューをリニューアルしました。

粗挽きで肉の旨味あふれる国産牛100%のパテ、自社ベーカリーで焼き上げたバンズ、フレッシュな野菜と、JJ BURGERのこだわりはそのままに人気のチキンフィレ、キッズメニューを充実させ、一人でもファミリーでも幅広い方が楽しめるメニューを取り揃えました。

また夕食としても利用できるように営業時間も全店19時まで拡大しました。

JJ BURGERのこだわりについて

パテ

厳選した国産牛肉を使用。

少し粗い挽肉の食感を生かし、塩と胡椒のシンプルな味付けで、牛肉の旨味を最大限感じられる濃厚なパテに仕上げました。

バンズ

国産小麦100%にこだわり、自社ベーカリーにてひとつひとつ手作りで製造。

オーダー後にトーストすることで、外はサクサク、中はもっちりした味わいに。

JJソース

マヨネーズと3種類のスパイスをベースに様々な調味料を配合し、店内で手作りしています。

まろやかな酸味と甘さが野菜とビーフをおいしくまとめます。

JJ BURGERリニューアル記念:半額キャンペーン

リニューアル記念に従い、たくさんの方に自慢のバーガーの魅力を知ってもらうため、4月6日(土)から4月14日(日)の期間限定で、国産牛100%のパテを使用したこだわりのハンバーガー「JJ BURGER」を590円(新単品税込価格)からほぼ半額の290円(税込)で販売します。

尚、セール価格での販売は毎日数量限定となります。

※数量は店舗により異なります

※限定数に達した場合は通常価格にての提供となります

