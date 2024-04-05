清明節に中華民族の始祖の黄帝を祭る式典 中国陝西省
4日、清明公祭軒轅黄帝式典の様子。（黄陵＝新華社記者/張博文）
【新華社黄陵4月5日】中国で先祖の墓参りをする伝統的な祭日「清明節」の4日、陝西省黄陵県の橋山祭祀（さいし）広場で中華民族の始祖である黄帝を祭る「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黄帝式典」が行われた。
4日、黄帝陵園で植樹する馬英九（ば・えいきゅう）元中国国民党主席。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、馬英九氏に随行し、清明公祭軒轅黄帝式典に参加する台湾の青年。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、馬英九氏に随行し、清明公祭軒轅黄帝式典に参加する台湾の青年。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、馬英九氏に随行し、黄帝陵を訪れる台湾の青年。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典の様子。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、馬英九氏に随行し、清明公祭軒轅黄帝式典に参加する台湾の青年。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、馬英九氏に随行し、清明公祭軒轅黄帝式典に参加する台湾の青年。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典で民族衣装を着て歌を歌う子ども。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典の出演者。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典の出演者。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典の出演者。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典で民族衣装を着て歌を歌う子ども。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典の様子。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典の出演者。（黄陵＝新華社記者/張博文）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典の様子。（黄陵＝新華社記者/張博文）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典で歌を歌う出演者。（黄陵＝新華社記者/張博文）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典の様子。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、清明公祭軒轅黄帝式典で空を舞う「金色の竜」。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）
4日、黄帝陵の軒轅殿で黄帝像に向かってお辞儀をする馬英九・元中国国民党主席ら。（黄陵＝新華社記者/陳曄華）