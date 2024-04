◆「今日、好きになりました。」卒業編に反響殺到

【モデルプレス=2024/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」(毎週月曜22時〜)によるイベント「青春祭 by 今日、好きになりました。」(以下、「青春祭」)が、27日に東京・Zepp Hanedaにて開催された。会場には2100人を超えるファンが駆けつけた。「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。1月8日から3月25日にかけて「卒業編2024 in プーケット」、「卒業編2024 in セブ島」の2シリーズを連続放送。参加メンバーによる、気になる相手を思う淡い気持ちや懸命なアプローチの末思いが叶わず涙する姿が多くの視聴者の感情を揺さぶり、「神回すぎる」や「ギャン泣き、尊すぎる」、「青春っていいな」など、SNSを中心にたくさんの反響を集めた。それに伴い、4月1日時点での「卒業編」に関連するSNSの動画再生数は累計4.1億を突破し、注目を集めている。

また、3月27日には「今日好き」初の大型イベント「青春祭」を開催。「青春祭」には、“しゅんまや夫婦”としても活躍する前田俊と重川茉弥ほか、総勢60人を超える「今日好き」メンバーが集結し、ファッションステージやバラエティステージなど、3時間超にわたり「今日好き」ファンと一体となりイベントを盛り上げた。会場チケットは、販売開始1時間で完売。当日の会場には2100人を超える「今日好き」ファンが来場した。イベントの様子を「今日好き」の公式YouTubeにて配信した際には、同時視聴者数が5万を突破するなど、熱狂を生んだ。「今日好き」のプロデューサーは、「今日好き 卒業編」および「青春祭」に関し、「これからも、高校生のピュアに恋する中で芽生える気持ちを等身大にありのままで追いかけ続けていく。どんな気持ちにでも優しく寄り添えるような、憂鬱な月曜日が楽しみになるような存在であり続けたい」とコメントした。なお、4月1日からは、新シリーズ「ニャチャン編」がスタート。「ニャチャン編」では、HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈の実妹であるエリカ(高校3年生/山口県)、雑誌「Popteen」の現役モデルであるラナ(高校2年生/三重県)、「女子高生ミスコン2023」グランプリのりあ(高校2年生/北海道)、小中高校生YouTubeチャンネルめるぷちのレギュラーメンバーであるみなつ(高校2年生/埼玉県)、ゆう(高校3年生/大阪府)の女子メンバー5人と、「今日好き 朝顔編」に参加し、「男子高生ミスターコン2021」グランプリの松本仁さんの実弟であるいっさ(高校3年生/奈良県)、けんたろう(高校3年生/愛知県)、たいよう(高校3年生/北海道)、るい(高校2年生/東京都)、てる(高校2年生/滋賀県)の男子メンバー5人が恋と青春の旅に出かける。(modelpress編集部)今年度もメンバーの恋を応援くださり、ありがとうございました。ルールもなく修学旅行を繰り返す極めてシンプルな番組ですが、それでも番組が熱量高く愛され続けているのは、番組に参加してくれたメンバーたちが、全力で旅やイベントを楽しんでくれる中で、友だちや好きな人を本気で想う気持ちを素直に伝えてくれて、そしてそれを観てくださっている皆さんがその気持ちをまっすぐに受け取ってくださり、温かく時には熱烈に応援してくださっているからだと思います。こんなに幸せな愛される秘訣はないです。今日好きメンバーが恋の修学旅行に勇気を出して旅立ったように、応援してくださる皆さんも、様々なことに挑戦していかれる季節かと思います。“恋の修学旅行”という非日常の中でメンバーが経験する心の動きの中には、観てくださっている様々な世代の皆さんがどこかで一度は抱いたことのある想いや気持ちが散りばめられていると思います。同じ気持ちを抱いた仲間を、ぜひ番組内で見つけてみていただけると嬉しいです。そして、メンバーの一歩踏み出す勇気ある姿が、皆さんの背中を押してくれたり、笑顔の理由になってくれると良いなと思っています。これからも、高校生のピュアに恋する中で芽生える気持ちを等身大にありのままで追いかけ続けていきます。どんな気持ちにでも優しく寄り添えるような、憂鬱な月曜日が楽しみになるような存在であり続けたいです。新年度も、メンバーへの温かい応援をよろしくお願いいたします!【Not Sponsored 記事】