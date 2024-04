2000年代に一世を風靡した「 ANGEL BLUE(エンジェルブルー) 」の、35周年を記念したポップアップショップが、東京・ルミネエスト新宿にオープン!4月10日(水)〜23日(火)の期間中、ここでしか買えない35周年記念グッズやアパレルが、多数登場します。「ANGEL BLUE」35周年を記念したポップアップがオープン!1989年に誕生し、2000年代にかけて小学生や中学生のティーンから注目を集めた「ANGEL BLUE」。

ブルーの見た目が特徴のキャラクター「ナカムラくん」のデザインに、思わず「なつかしい…!」と感じる方も多いのでは?最近では「ANGEL BLUE」のガチャガチャが登場したり、「ADAM ET ROPÉ(アダム エ ロペ)」とのコラボアイテムが販売されたりと、改めて注目を浴びていますよね。このたびそんな「ANGEL BLUE」の、35th ANNIVERSARY POP UP SHOPが開催!スウェットやパーカー、トートなどのファッションアイテムをはじめ、ステッカーなどのグッズがたっぷりとお目見えします。ポップでキュートな「スウェット&パーカー」「ビックプリントスウェット」(税込8800円)は、古着っぽいテイストがポイント。フロントに大胆に配置されたナカムラくんは、古着のようにかすれて見えるデザインになっています。袖のワッペン風プリントも、とってもかわいい!デニムやショートパンツ、スカートなどさまざまなボトムスと合わせて、ナカムラくんを主役にしたコーデを楽しんでみてくださいね。かわいらしいロゴをフロントに施した「サテンワッペンパーカー」(税込9900円)は、普段使いしやすいデザイン。ロゴはプリントではなくサテン地のワッペンになっていて、よりポップな印象に仕上がっています。バックの右腰には、こちらを振り返るナカムラくんの姿も!「ビックプリントスウェット」は『ホワイト』『ネイビー』『ブルー』、「サテンワッペンパーカー」は『ホワイト』『ネイビー』『ピンク』の、それぞれ3カラーからチョイス可能です。35周年デザインの特別な「チャーム付きトート&ステッカー」「アクリルチャーム付きランチトート」(税込1980円)は、35周年デザインのアクリルチャームが付いた、特別感たっぷりのトート。ナカムラくんが少し顔を出し、大きなお目目が覗いているグラフィックがキュートですよね。お弁当を持ち運ぶのにはもちろん、ちょっとしたお出かけなど、さまざまなシーンで活用しちゃいましょ。身の周りのアイテムやインテリアを、ナカムラくんのステッカーでかわいくアップデートしてみない?「35周年記念シールセット」(税込1200円)には、35周年デザインのグラフィックが使用されています。スマホケースや手帳、はたまたPCや冷蔵庫など好みの場所にペタっと貼って、自分らしく彩ってみて。ノベルティも用意されてるよ会場には、ご紹介した以外にもここでしか買えないアイテムが多数展開されるそう。さらにノベルティも用意されるというから、そちらもゲットしたいですよね。当時からファンだった方はもちろん、新たにファンになったという方も、ぜひ足を運んでお気に入りを見つけてみてはいかがでしょう。ANGELBLUE 35th ANNIVERSARY POP UP SHOP期間:4月10日(水)〜23日(火)時間:平日 11:00〜21:00/土日祝 10:30〜21:00(館営業時間に準ずる)場所:ルミネエスト新宿 B1 新宿駅中央東改札外 青山フラワーマーケット前公式Instagram:@angelblue_official参照元:株式会社テット・オム プレスリリース