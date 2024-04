今回紹介する「美と殺戮(さつりく)のすべて」(ローラ・ポイトラス監督)は、2022年のベネチア国際映画祭で最高賞(金獅子賞)を受賞したドキュメンタリー。

主人公であるアメリカの写真家ナン・ゴールディンについて考えていたら、ある言葉が頭の中で回り出した。傑作マカロニウエスタン「続・夕陽のガンマン 地獄の決斗」(現在、4K復元版が劇場公開中)で繰り返される「世の中には2種類の人間がいる」というせりふだ。(編集委員 恩田泰子)

「美と殺戮のすべて」が映し出す「2種類」は、不都合な出来事を闇に葬ろうとする人間と、現実をあるがままに伝えようとする人間だ。この映画は、ゴールディンが、まぎれもなく後者として、生きて、闘い、表現してきたことを浮き彫りにする。アメリカで深刻化する医療用麻薬オピオイドの過剰摂取問題、いわゆる「オピオイド危機」に関連して、彼女が始めた闘争を描きながら。

世界的に、最も重要な現代写真家の一人と位置づけられているゴールディン。1953年生まれで、写真を撮り始めたのはボストンで過ごした十代の頃。78年からニューヨークで仲間たちと共同生活を始め、自身や近しい友人たちの姿をスライドショー形式で見せる「性的依存のバラード」を発表。多様な性や愛のかたち、自由で、時に不埒(ふらち)なライフスタイルをありのままにとらえた親密なポートレートからなる同作は、86年に写真集としても出版され、世界の注目を集めた。90年代には、HIV/AIDS(後天性免疫不全症候群)の流行により、多くの友人の死を経験しながら、AIDSに対する無知や偏見に立ち向かう活動を展開。その後も社会から疎外された人々などを題材として創作を重ねてきた。

そして2017年、彼女はオピオイド危機をめぐり、「P.A.I.N.」(Prescription Addiction Intervention Now=処方薬中毒への介入を今)というグループを設立し、製薬大手パーデュー・ファーマ社を創業した富豪の一族サックラー家の責任追及を始める。

米疾病対策センターのデータによると、オピオイド過剰摂取による1999〜2021年の死者数は約64万人にも上る。この危機的状況の引き金とされているのが、製薬会社によるオピオイド系鎮痛剤の販売促進と医療機関による過剰な処方だ。パーデュー社は、オピオイド系処方鎮痛剤「オキシコンチン」に関して猛烈な販売攻勢をかけていた。ちなみに、Netflixドラマ「ペイン・キラー/死に至る薬」(全6話)の題材も、この薬とオピオイド危機だ。

ゴールディン自身も、手術後にオキシコンチンを処方されたのをきっかけにオピオイド中毒を経験した。彼女は医療施設で治療を受けて乗り越えたが、そうはいかない人も多い。彼女は現代美術誌に寄稿し、「サックラー家とパーデュー・ファーマは何十万人もの命を犠牲にして帝国を築いた」と指摘。同家は、世界中の美術館や学術機関に多額の寄付を行い「慈善家」としての名声を得てきたが、それは「血まみれの金の洗浄」であり、同家の財産は依存症治療と教育にこそ使われるべきだと主張した。そして、ゴールディンはじめ「P.A.I.N.」のメンバーは、サックラー家から寄付を受けた美術館へ出向いて抗議活動を展開。展示室に冠したサックラ―の名を消すよう働きかけていく。

「美と殺戮のすべて」はこうした現在と過去を、映像の力とともにたくみに見せていく。メトロポリタンやグッゲンハイムといった名だたる美術館での鮮烈な抗議活動などを記録した映像や、ゴールディンのインタビューに加え、作品のスライドショーも効果的に使って、彼女の人生の中へ、観客をぐいとひきこむ。

ゴールディンは、個人的体験をパワフルな表現や活動に昇華させ、人々の目をひらく。お仕着せの「正義」を振りかざすのではなく、リスクを背負って社会にもの申す。その軌跡を追った本作は、今、そこにあるオピオイド危機をめぐる作品としても、芸術を単なる富や権力の証左におとしめようとする者との闘いを描いた作品としても、芸術と芸術家の真価に改めて光を当てる作品としても、重要な一本である。

見るほどにくっきりしてくるのは、ゴールディンが、不都合な現実をなかったことにしようとするものに一貫してあらがってきたということ。原点は、姉バーバラに起きた悲劇。世界の片隅に隠れている傷だらけの美をつかまえるような写真表現と、きれいごとの下に隠された欺まんを告発する活動は、つながっている。

「P.A.I.N.」の活動を受けて、ルーブルをはじめとする美術館がくだす決断など、美術館の公共性について考えさせられるトピックも含んだ作品。1980年代末のアメリカの状況と、近年の日本の状況が重なって見えてしまったのだが、さて……。見終わった後、自分を取り巻く社会の状況を改めて捉え直したくなる映画でもある。

◇「美と殺戮のすべて」(原題:ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED)=2022年/アメリカ/上映時間:121分/配給:クロックワークス/R15+=3月29日から東京・新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国公開