¾¾»³±Ñ¼ù¤¬£¸£°°Ì½ÐÃÙ¤ì¡¡¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎàÍ½¸ÀÅªÃæá
¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥í¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×½éÆü¡Ê£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Î£Ô£Ð£Ã¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê£³£²¡á£Ì£Å£Ø£Õ£Ó¡Ë¤Ï£³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£´¥Ü¥®¡¼¤Î£·£³¤Ç²ó¤ê¡¢£±¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£¸£°°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡Ê£±£±Æü³«Ëë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¡Ë¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¡£¾¾»³¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆµÙÍÜ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç£³½µ¤Ö¤ê¤Î»²Àï¡££´ÈÖ¥Ñ¡¼£´¡¢£·ÈÖ¥Ñ¡¼£³¤ò¥Ü¥®¡¼¤È¤¹¤ë¤â¡¢£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤«¤é£±£°ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Þ¤Ç£³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤â¡¢£±£·ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç¤ÏÌÐ¤ß¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥®¡¼¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¤Ç½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Æü¡¢¾¾»³¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½éÆü¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢¾å°Ì¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°¤«¤é¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥¤¥¢¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ´À°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£¤¿¤ÀÍè½µ¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÀºÅÙ¤Î²þÁ±¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡µ×¾ïÎÃ¡Ê£²£±¡á£Ó£Â£Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï£²¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£·£±¤Ç¼ó°Ì¤È£¸ÂÇº¹¤Î£³£°°Ì¤À¤Ã¤¿¡£