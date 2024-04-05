3月末で解散の和牛、最後の作品「漫才集」ブルーレイ＆DVD発売決定 『M‐1』ネタ厳選収録【一覧あり】
3月末で解散したお笑いコンビ・和牛（水田信二、川西賢志郎）にとって最後の作品となるブルーレイ＆DVD『和牛 漫才集』が、5月29日に発売決定した。
【写真】懐かしい…『M‐1』を席巻した当時の和牛 ステージショット
2015年〜19年に5年連続でファイナルに進出した『M-1グランプリ』をはじめ、和牛が賞レースで披露した渾身の漫才を厳選して収録する。
■収録内容予定
M-1グランプリ2015〜2019（朝日放送テレビ）
・「結婚式を抜け出す女」
・「手料理」
・「ドライブ」
・「花火大会」
・「ウエディングプランナー」
・「旅館」
・「ゾンビ」
・「オレオレ詐欺」
・「不動産」
第53回上方漫才大賞 奨励賞（関西テレビ）
・「ショップ店員」
【写真】懐かしい…『M‐1』を席巻した当時の和牛 ステージショット
2015年〜19年に5年連続でファイナルに進出した『M-1グランプリ』をはじめ、和牛が賞レースで披露した渾身の漫才を厳選して収録する。
■収録内容予定
M-1グランプリ2015〜2019（朝日放送テレビ）
・「結婚式を抜け出す女」
・「手料理」
・「ドライブ」
・「花火大会」
・「ウエディングプランナー」
・「旅館」
・「ゾンビ」
・「オレオレ詐欺」
・「不動産」
第53回上方漫才大賞 奨励賞（関西テレビ）
・「ショップ店員」