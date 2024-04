「大阪コミコン2024」『アクアマン』ジェイソン・モモア来日決定 ─ 『スターゲイト：アトランティス』ジョー・フラニガンと共に

2024年5月3日~5日、インテックス大阪にて開催される「大阪コミコン2024」に、『アクアマン』のジェイソン・モモアと『スターゲイト:アトランティス』のジョー・フラニガンが来日することが発表された。

「大阪コミコン2024」には、すでにマッツ・ミケルセン、ノーマン・リーダス、、ソフィア・ディ・マルティーノ、テムエラ・モリソン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、ピーター・ウェラー、ダニエル・ローガンの来日が決定している。またしても豪華キャストが加わった。

大阪コミコン2024会期中の、5月4日(土・祝)と5月5日(日・祝)の2日間にわたり来場し、会場内での写真撮影会およびサイン会等が予定される。

ジェイソン・モモアは『アクアマン』シリーズのアクアマン役で一躍有名となり、『デューン 砂の惑星PART2』のダンカン役や『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』のダンテ役、大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のカール・ドロゴ役など、数々の大作にも出演している大人気俳優。

日本国内でも非常に人気が高く、ファン待望の日本のコミコン初参加。5月4日(土・祝)と5月5日(日・祝)の2日間での来場予定。

ジョー・フラニガンは、『スターゲイト:アトランティス』で主演を務めた人気俳優で、『プロファイラー/犯罪心理分析官』や『SISTERS/シスターズ』などのドラマシリーズでも活躍。

フラニガンとモモアは『スターゲイト:アトランティス』で共演してからの仲で、『See ~暗闇の世界~』でも共演している。日本のコミコンに初参加となり、モモアと同じく2日間での来場。

新たに来日が決まったジェイソン・モモア氏とジョー・フラニガン氏のサイン券・撮影券はチケットぴあ及びハリコンサイトの両サイトにて4月6日(土)昼12:00より発売開始。チケット料金はモモアのサイン券・撮影券が29,800円(税込)、フラニガン氏のサイン券・撮影券が15,000円(税込)。

大阪コミコン 2024 開催概要

名称 大阪コミックコンベンション 2024 (略称:大阪コミコン 2024) 会期 2024 年 5 月 3 日(金・祝)11:00~20:004 日(土・祝)10:00~20:005 日(日・祝)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

