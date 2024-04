TOHOシネマズでは、タッチパネル操作で誰でも簡単にオリジナルスタンプが作れるシヤチハタのスタンプ作製システム「OSMO(オスモ)」を利用した、映画館でのスタンプ販売「シネすた」を2024年2月から実施中。

TOHOシネマズ シネすた 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』

価格:1,100円(税込)

販売期間:2024年4月12日(金)〜7月11日(木)予定 ※3ヶ月限定販売

販売内容:キャラクタースタンプ10種類(江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎、服部平次、遠山和葉、怪盗キッド、灰原哀、大岡紅葉、伊織無我、沖田総司)

※スタンプホルダーは3色から選べます

販売場所:TOHOシネマズ 池袋、上野、なんば、仙台、すすきの、赤池、ららぽーと福岡 各映画館のグッズ売り場にてスタンプホルダーを販売、ロビーにてオスモ機を設置

※今後、サイト拡大の可能性あり

映画ポスターから各キャラクターの表情を計10種類のスタンプとしてデザインしています。

そして、今回の『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』シネすたに合わせてオスモを設置する映画館を拡大。

これまで設置されていた、TOHO シネマズ 池袋、上野、なんば、仙台の4サイトに加えて、新たに北海道地区のTOHO シネマズ すすきの、東海地区TOHOシネマズ 赤池、九州地区TOHOシネマズ ららぽーと福岡が加わり、計7サイトでシネすたができるようになりました。

映画館のグッズ売り場でスタンプの基となる「スタンプホルダー」を購入したあと、自身でオスモを操作してキャラクターを選択し、購入した「スタンプホルダー」をセット。

その場ですぐに印面を好きなキャラクターデザインに加工できます☆

※キャラクターを選択するのみで、フレーム選択や文字入力などのカスタマイズはできません

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』作品概要

タイトル:『名探偵コナン 100 万ドルの五稜星(みちしるべ)』

公開:2024年4月12日(金)

原作:青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

監督:永岡智佳

脚本:大倉崇裕

音楽:菅野祐悟

キャスト:高山みなみ(江戸川コナン) 山崎和佳奈(毛利蘭) 小山力也(毛利小五郎)山口勝平(怪盗キッド) 堀川りょう(服部平次) 宮村優子(遠山和葉) 他

スペシャルゲスト:大泉洋

主題歌:aiko「相思相愛」(ポニーキャニオン)

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

製作:小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoProShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント

配給:東宝

©2024 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

