IMP.初のフルアルバム『DEPARTURE』5・29発売へ
7人組グループ・IMP.が、初のフルアルバム『DEPARTURE』が5月29日に発売する。「初回生産限定盤A」「初回生産限定盤B」「通常盤」の3形態でリリースする。
【動画】IMP.初の冠レギュラーラジオスタート 意気込み語る
同アルバムにはBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で２位にチャートインしたデビュー曲「CRUISIN’」をはじめ、「IMP.」「SWITCHing」「I Got It」、そして全編英語詞に挑戦した「FLOW」のシングル5曲に加え、新曲も収録する。
また3形態まとめ買いで、オリジナルメガジャケットを特典としてプレゼント。5日正午より「TOBE OFFICIAL STORE」にて予約受付開始。19日午後11時59分までので予約購入で発売日に到着する。
■初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）
収録内容
【CD】詳細後日発表
【Blu-ray】
1 CRUISIN'（Official Music Video）
2.IMP.（Official Music Video）
3.SWITCHing（Official Music Video）
4.I Got It（Official Music Video）
5.FLOW （Official Music Video）
6.“DEPARTURE” Making Movie
■初回生産限定盤B（CD＋Blu-ray）
収録内容
【CD】詳細後日発表
【Blu-ray】
1.7人で CRUISIN’ して DEPARTURE!!!!!!!
2.FLOW（Official Music Video Special
Edition）
3.FLOW （Official Music Video）Behind The Scenes
■通常盤（CD）
収録内容
【CD】詳細後日発表
【動画】IMP.初の冠レギュラーラジオスタート 意気込み語る
同アルバムにはBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で２位にチャートインしたデビュー曲「CRUISIN’」をはじめ、「IMP.」「SWITCHing」「I Got It」、そして全編英語詞に挑戦した「FLOW」のシングル5曲に加え、新曲も収録する。
■初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）
収録内容
【CD】詳細後日発表
【Blu-ray】
1 CRUISIN'（Official Music Video）
2.IMP.（Official Music Video）
3.SWITCHing（Official Music Video）
4.I Got It（Official Music Video）
5.FLOW （Official Music Video）
6.“DEPARTURE” Making Movie
■初回生産限定盤B（CD＋Blu-ray）
収録内容
【CD】詳細後日発表
【Blu-ray】
1.7人で CRUISIN’ して DEPARTURE!!!!!!!
2.FLOW（Official Music Video Special
Edition）
3.FLOW （Official Music Video）Behind The Scenes
■通常盤（CD）
収録内容
【CD】詳細後日発表