7人組グループ・IMP.が、初のフルアルバム『DEPARTURE』が5月29日に発売する。「初回生産限定盤A」「初回生産限定盤B」「通常盤」の3形態でリリースする。同アルバムにはBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で2位にチャートインしたデビュー曲「CRUISIN’」をはじめ、「IMP.」「SWITCHing」「I Got It」、そして全編英語詞に挑戦した「FLOW」のシングル5曲に加え、新曲も収録する。

また3形態まとめ買いで、オリジナルメガジャケットを特典としてプレゼント。5日正午より「TOBE OFFICIAL STORE」にて予約受付開始。19日午後11時59分までので予約購入で発売日に到着する。■初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)収録内容【CD】詳細後日発表【Blu-ray】1 CRUISIN'(Official Music Video)2.IMP.(Official Music Video)3.SWITCHing(Official Music Video)4.I Got It(Official Music Video)5.FLOW (Official Music Video)6.“DEPARTURE” Making Movie■初回生産限定盤B(CD+Blu-ray)収録内容【CD】詳細後日発表【Blu-ray】1.7人で CRUISIN’ して DEPARTURE!!!!!!!2.FLOW(Official Music Video SpecialEdition)3.FLOW (Official Music Video)Behind The Scenes■通常盤(CD)収録内容【CD】詳細後日発表