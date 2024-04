『セックス・アンド・ザ・シティ』クリスティン・デイヴィスが59歳のすっぴん公開

『セックス・アンド・ザ・シティ』と続編『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』でシャーロットを演じるクリスティン・デイヴィスが、インスタグラムでメイクをしていない素顔の写真を公開した。「時差ボケ。だけどケニアヘアにはその価値あり#throwback」と書かれた投稿で、クリスティンはアフリカの陽光を浴びて、美しく輝く写真を公開。ピーチ色のシャツを羽織り、髪の毛はナチュラルなダウンスタイル。普段のパーフェクトなメイクは施されていないものの、ナチュラルな美しさが引き立つ写真だ。クリスティンは今年2月、バケーションでケニアを訪れており、この時に撮影したものとみられる。

クリスティンは昨年6月、顔のフィラーを除去したことを告白。若かった頃の自分と比べられることにプレッシャーを感じたが、その一方で美容整形術を受け続け、時に膨らみすぎた顔を揶揄されることに、傷ついたと語っていた。59歳の素顔を披露したクリスティンの投稿には、ファンから「メイクなしですごく素敵!!!!」「シャーロットは今も美しい」「輝いている」「キレイ」などと、彼女を称えるコメントが相次いで寄せられている。引用:「クリスティン・デイヴィス」インスタグラム(@iamkristindavis)