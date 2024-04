米粉で作ったザクザク食感の健康系スイーツ！柳月 ヴィーガンビスケット「コメビス」

朝ドラで注目の「あんバタサン」や元祖しっとり系の薪型バウムクーヘン「三方六」でおなじみ、北海道・十勝で創業77年の本格・老舗和洋菓子屋の「柳月」は、ヴィーガンビスケット「コメビス」を4月12日(金)より発売します。

柳月 ヴィーガンビスケット「コメビス」

販売価格:各1枚 135円、4枚入(各2枚入) 540円

販売期間:4月12日(金)〜5月31日(金)

種類:メープルナッツ、ショコラバナナ

販売店舗:柳月直営店(北海道内43店舗)、柳月オンラインショップ

「コメビス」は、柳月の女性スタッフの声から生まれた新たな健康系スイーツです。

一番のこだわりは小麦粉を使わずに米粉で仕立てたこと。

日本人にはなじみ深すぎるお米生まれの米粉素材は、お菓子との相性も抜群。

小麦粉よりも軽い口当たりで、お米特有の自然な甘みが「コメビス」の美味しさを引き立てています。

小麦・卵・乳成分不使用なのに、ザクザク美味しい満足感

「コメビス」のさらなるこだわりは、通常のビスケットには欠かせない小麦・卵・乳成分の不使用に挑戦。

何度も試作を繰り返し、試行錯誤の上に、柳月オリジナルレシピを開発しました。

バターのかわりに、大豆生まれの豆乳クリームバターを使用し、ナッツやオートミールなど、カラダに嬉しい健康素材も混ぜ込み、ザクザク食感に焼き上げています。

食べ比べも楽しい、2種のテイストとしてメープルナッツ、ショコラバナナが用意されています。

コメビス メープルナッツ

メープルシュガーを練り込み、風味豊かに焼き上げました。

マカダミア、ピーカンナッツ、オレンジピールや、オートミールなど、カラダ想いの素材も豊富に、ザクザク楽しい食感です。

癒やしのメープルフレーバーは、小腹がすいた時の一息にぴったり。

コメビス ショコラバナナ

こちらはちょっとリラックスしたい時にもおすすめ。

ちょっと懐かしさも感じる、チョコバナナ風味です。

ココアを練り込んだ生地に、バナナチップとバナナペーストを合わせ焼き上げました。

くるみ、オートミール、カカオニブなど、食感と風味も大満足の味わい。

初夏のあんバタ三方六セット

価格:1箱 4,200円

キャンペーン期間:4月17日(水)〜4月21日(日)

内容:三方六プレーン(10切入)×1、三方六春がさね さわやか苺&ミルクリッチ×1、お抹茶ドラサン×3、口福祈願まんじゅう×4、あんバタサン×4、コメビス メープルナッツ×3、コメビス ショコラバナナ×3

送料:キャンペーン期間中、送料無料でお届けします。

柳月通販:柳月オンラインショップ 送料無料キャンペーン特設ページ

※4月15日(月)9時〜21日(日)まで送料無料キャンペーン特設ページに繋がります。

さらに、コメビス発売記念で、柳月通販限定のお得なキャンペーンが登場。

4月17日(水)から5日間限定で、新発売の「コメビス」と厳選スイーツの詰め合わせ「初夏のあんバタ三方六セット」を送料無料でお届けします。

柳月の代表銘菓「三方六」「あんバタサン」など7種のお菓子を詰め合わせたバラエティ豊かな内容です。

ザクザク満足!新感覚の健康系ビスケット!「コメビス」は4月12日(金)に新発売です。

