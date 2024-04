「表示が制限されているアカウント」

炎上案件などのまとめ投稿をX(旧Twitter)で発信する滝沢ガレソ(以下、ガレソ)さんのXアカウントが4月4日、閲覧できなくなりました。4日夜、ガレソさんのXアカウントを開くと「ポストを読み込めません」と表示され、リロードをすると今度は画面が変わり、「表示が制限されているアカウント」となりました。さらにその下には、「@takigare3 has been withheld in JP in responce to a legal demand(同アカウントは日本の法的要求に応じて保留されています)」という文言も。突然起きた現象に、ネット上では「凍結しとる!」「アカウントロックされた?」「制限かかっちゃったの?」「とうとうやったかあ」「いつかはこうなると」などの声が上がりました。

配信中のコレコレさんも話題に取り上げる

同日、 ツイキャス を配信中だったコレコレさんはこの件を話題に取り上げ、配信中に「【速報】滝沢ガレソ、現在訴えられて国内でのみX閲覧制限中。海外ユーザーは閲覧可能」とつづった内容をポスト。コレコレさんによると国外からは閲覧できるそうで、ガレソさんが23時25分に「現在、原因不明の事象により日本国内から滝沢ガレソが閲覧できない状態になっています。原因はわかっていませんが、本日 香港 の回線でツイートを投稿したのが影響しているかも」とポストした様子が、配信で公開されました。(文:石井 有紀)