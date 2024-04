人気バンドDAY6、追加席を用意も単独公演のチケットが全席完売を記録

人気バンドDAY6冷めぬ人気を見せつけた。

DAY6は4月12〜14日の3日間、ソウル・松坡(ソンパ)区の蚕室(チャムシル)室内体育館で単独コンサート「DAY6 CONCERT『Welcome to the Show』を開催する。

DAY6は3月26日に本公演のチケット一般販売を開始すると、オープンと同時に約200万のアクセス数を記録し、3公演で計3万3000席がすべて完売となった。さらに、4月4日に所属事務所JYPエンターテインメントが追加座席を用意するも、またしても完売。彼らの人気を証明する結果となった。

(写真=JYPエンターテインメント)DAY6

DAY6はソンジン、Young K、ウォンピル、ドウンの全員が兵役を終え、約3年ぶりに完全体として活動中だ。3月18日にリリースされたニューアルバム『Fourever』は、タイトル曲『Welcome to the Show』を含む全7曲が韓国音源サイトMelonの「トップ100」にランクインした。

さらに、同チャート(4月4日時点)では、彼らの人気曲『You were beautiful』が11位、『Time of Our Life』が13位にランクインするなど、冷めぬ人気を誇っている。