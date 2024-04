少女時代 ティファニー、韓国発ゴルフウェアブランド「FairLiar」新ルックを公開！来店イベントにも期待

2017年に韓国で誕生したラグジュアリーゴルフウェアブランド「FairLiar」が、少女時代 ティファニーを起用した2024春夏コレクション“Picnic to Palm Springs”のルックページを公式サイトにて公開した。4月17日(水)より大丸東京店にて開催されるポップアップショップでは、ティファニー着用アイテムを実際に手に取って確認できる。店内は春夏コレクションのテーマカラーを基調に、華やかな「FairLiar」の世界観を演出。オリジナルのフォトスポットでの撮影も楽しむことができる。4月20日(土)には、初のポップアップを記念して、ティファニーを迎えたイベントも開催。ポップアップショップ限定のノベルティも用意している。

■POP UP SHOP情報

「FairLiar POP UP SHOP」

○第1弾

開催期間:4月17日(水)〜4月23日(火)

場所:大丸東京店1階イベントスペース



○第2弾

開催期間:4月24日(水)〜5月21日(火)

場所:大丸東京店5階イベントスペース



【POP UP SHOP キャンペーン】

1. 4月20日(土)15時より、大丸東京店1階イベントスペースにて、ティファニーをはじめとしたスペシャルゲストを迎え、プロモーション撮影を行います。



2. 4月17日(水)、4月18日(木)に55,000円(税込)以上ご購入いただいた方の中から抽選で、4月20日(土)のティファニーとのグリーティングイベントにご招待いたします。



3. ポップアップショップの期間中、商品を1点以上ご購入のお客様に、ティファニーのサイン入りオリジナルミラーを先着順・数量限定でプレゼントいたします。



※アーティストやその他の事情により、やむを得ずイベントの全部または一部を中止または変更させていただく場合があります。予めご了承ください。



