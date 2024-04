スイーツのプロがおすすめ！ レトロなホットケーキ5選

スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめする、レトロなホットケーキがおいしいお店をご紹介。

憧れはレトロなホットケーキ

老舗喫茶の分厚いホットケーキか、薄めのホットケーキ3枚重ねか……♡ 今回はスイーツコンシェルジュのはなともさんに、レトロなホットケーキを紹介してもらいました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. ピノキオ

「ホットケーキ」550円 出典:カフェモカ男さん

はなともさん

「食べログ 喫茶店 百名店」にも選出されている板橋区大山の「ピノキオ」。名物の「ホットケーキ」は、こんがりとした美しい焼き色が印象的。外はサクッと、中はふんわりとした食感です。こちらに合わせるのはバターとメープルシロップ。バターのコクとメープルシロップのやさしい甘さが、小麦の香る風味豊かな生地と相性抜群です。「丸くて分厚いホットケーキを提供したい」という思いから、約8年の歳月をかけて現在のホットケーキを完成させたのだそう。昔懐かしいテーブル型ゲーム機などが並べられた昭和レトロな店内も魅力的ですよ!

レトロな店内 出典:えもやん★スイーツハンターさん

2. ペドラブランカ 戸越銀座店

「焼きたてホットケーキとドリンクのセット」ダブルセット1,580円〜 出典:senac253さん

<店舗情報>◆ピノキオ住所 : 東京都板橋区大山金井町16-8TEL : 03-3974-9336

はなともさん

品川区の戸越銀座商店街にある、厚焼きホットケーキとコーヒーの店「ペドラブランカ」。看板メニューの「焼きたてホットケーキ」は、表面がサクッと香ばしく、中はふんわり食感で、生地に練り込まれたきび糖のコク深い味わいにリピーターが続出。トッピングは絶妙な配合でブレンドしたオリジナルバターのみで、これが風味豊かな生地と相性抜群です。オーダーが入ってから生地を混ぜ合わせて焼き上げるため、注文から提供まで約20分はかかります。ホットケーキを食べたい場合は、時間に余裕を持って行くのがおすすめですよ!

3. ニット

「ホットケーキセット」900円 出典:YamaNe79さん

<店舗情報>◆ペドラブランカ 戸越銀座店住所 : 東京都品川区平塚2-14-8 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

はなともさん

錦糸町にある「ニット」は、創業50年以上の歴史を持つ老舗の純喫茶。こちらの「ホットケーキ」は、約3cmの生地を2枚重ねたボリューム満点の一品です。銅板でじっくりと焼き上げているため、表面は美しい焼き色をしています。一口頬張ると、焼きたての香ばしさとほのかな生地の甘さが口いっぱいに広がり、幸福感は最高潮! シロップは氷砂糖を制作する過程でできる氷糖蜜を使用。氷糖蜜の独特の深いコクと甘さが生地のおいしさを一層引き立てています。バターも一緒に絡めれば、さらにおいしさアップ! 自分好みの食べ方でホットケーキをとことん楽しんでみてください。

入り口には食品サンプルが飾られている 出典:takas56673さん

4. 珈琲 天国

「ホットケーキ」680円 出典:YamaNe79さん

<店舗情報>◆ニット住所 : 東京都墨田区江東橋4-26-12 小沢ビル 1FTEL : 03-3631-3884

はなともさん

浅草で人気の喫茶店で「食べログ 喫茶店 百名店」にも選出されたことのある「珈琲 天国」の「ホットケーキ」。表面はさっくりしつつも中はふんわりとした食感で、味も見た目も昭和感たっぷり。店名のロゴ「天国」と書かれた焼印がかわいらしさを演出しています。大人も子供も大好きな正統派の「ホットケーキ」という印象です。「ホットケーキ」は熱伝導の良い銅板で焼き上げています。こんがりキツネ色の焼き目に思わずうっとり。バターと蜂蜜をかけて食べれば、思わず「おいしい!」と叫んでしまいそう!

5. ホットケーキ つるばみ舎

「ホットケーキのドリンクセット」1枚880円 出典:みるみんくさん

<店舗情報>◆珈琲 天国住所 : 東京都台東区浅草1-41-9TEL : 03-5828-0591

はなともさん

経堂駅の近くにあるホットケーキの名店「つるばみ舎」。名物の「ホットケーキ」は、ツヤツヤと輝く美しい見た目が印象的。銅板でじっくりと焼き上げているため、表面はサクッと香ばしく、中はふんわりとした食感です。そしてつるばみ(どんぐり)の焼印がとってもキュート。あまりのかわいらしさに思わず写真を撮りたくなるほどです。こちらの店主は、2012年に惜しまれつつ閉店した神田のフルーツパーラー「万惣」の出身。「長年愛されてきた味を絶やしてはいけない」という思いから、ホットケーキの提供を始めたそう。店主の思いが詰まったホットケーキをぜひ食べてみてくださいね。

「ホットケーキのドリンクセット」3枚1,460円 出典:ラーメソマンさん

<店舗情報>◆ホットケーキ つるばみ舎住所 : 東京都世田谷区宮坂3-9-4 アルカディア経堂 1FTEL : 03-6413-1487

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:はなとも、食べログマガジン編集部

