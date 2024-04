ファッションアイテムから便利グッズまで幅広く取り扱う「ベルメゾン」

今回は取り出すのが嬉しくなる、上質なかわいさに仕上げられた「ムーミン」デザインの本革型押し長財布を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」本革型押し長財布

価格:19,800円(税込)

サイズ:約20×10.5×2cm

仕様:札入れ4室、小銭入れ1室(中2室)、カードケース12、ポケット4室

重さ:約250g

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンに「ムーミン」デザインの本革型押し長財布が登場!

両面に「ムーミン」たちのシルエットを型押しした、大人かわいいグッズです。

外面は大人っぽい優しいブラウン、内生地はブルー系カラーで北欧風の配色がおしゃれな雰囲気なのも魅力的。

札入れ4室のほか、カード入れも充実して使いやすい仕様になっています。

また、開口部が大きく開くので中身が見やすいのもポイント。

資材には手によく馴染む、やわらかな牛革を使用。

「ムーミン」たちと一緒にお出かけができる、大人かわいい長財布です☆

「ムーミン」たちのシルエットの型押しデザインを使用した本革長財布。

「ムーミン」デザインの本革型押し長財布は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」で発売中です☆

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post おしゃれな北欧風デザイン!ベルメゾン「ムーミン」本革型押し長財布 appeared first on Dtimes.