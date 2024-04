ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2024年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年4月も、セガプライズから「SNOOPY(スヌーピー)」グッズが登場!

春らしいカラーがかわいいマスコットとぬいぐるみ、アップリケ刺繍がポイントのバニティポーチがラインナップされます。

SNOOPY(TM) プレミアムキルティングバニティポーチ

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約20×14×14cm

種類:全2種(ブルー、グリーン)

キルティング素材のバニティポーチが、春らしい爽やかな2種類のカラーで登場。

ギンガムチェックを背景に『PEANUTS』の仲間たちが描かれています。

「スヌーピー」のアップリケ刺繍がデザインのポイント。

メイク道具がたっぷり収納できる、毎日のお化粧タイムが楽しくなるプライズです☆

SNOOPY(TM) マスコット パステルカラー

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(パープル×イエロー、ピンク×イエロー、パープル×ピンク、ミントグリーン×ピンク)

カラーバリエーション豊かな「スヌーピー」のマスコット。

ふんわりした生地を使用した、ずっと触っていたくなる「スヌーピー」グッズです。

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ パステルカラー

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約24×20×28cm

種類:全2種(ピンク×イエロー、ミントグリーン×ピンク)

柔らかく、優しいカラーで仕上げた「スヌーピー」のぬいぐるみ。

ふわっとした生地の触り心地に癒やされます☆

春にぴったりの淡いカラーがかわいい、「スヌーピー」や『PEANUTS』の仲間たちをデザインしたセガのプライズ。

2024年4月より全国のゲームセンターなどに順次投入される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

