セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第1週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア』 プレミアムパイル生地風クッションを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ズートピア』 プレミアムパイル生地風クッション

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約43×10×43cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー映画『ズートピア』のキャラクターたちを描いた、ふわふわなクッションがセガプライズから登場。

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」「クロウハウザー」「フラッシュ」などが集まる、楽しいイラストが描かれています!

クッションには色とりどりの花に、グリーンで書かれた「GO SPRING」の文字をプリント。

反面に描かれた人参やお花、キャラクターシルエットの総柄がお部屋を華やかに彩ってくれます。

パイル生地がかわいらしく、ふんわりとしたカラーが春らしい雰囲気のクッションです!

『ズートピア』のキャラクターたちを描いた、春らしいデザインのふわふわクッション。

セガプライズの『ズートピア』 プレミアムパイル生地風クッションは、2024年4月第1週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

