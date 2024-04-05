『ブルアカ』アニメが今週末より放送開始！ アマプラ、Hulu、ABEMAなどでも月曜深夜から配信
オンラインゲームの制作および運用を行うネクソンは、今週末より『ブルーアーカイブ The Animation』のテレビ放送を日本と韓国にて開始する。また、日本では4月8日よりAmazon Prime Video、Huluなど複数の動画配信プラットフォームでも配信する。
参考：【動画】まもなく放送開始！ 『ブルアカ』TVアニメの放送直後PV
『ブルーアーカイブ The Animation』は、NEXON Gamesが開発する人気モバイルRPG『ブルーアーカイブ』を原作としたテレビアニメで、日本および中国でゲームパブリッシングを手掛けるYostarの子会社であるYostar Pictures、協力会社のstudio CANDYBOXにて共同で制作している。『ブルーアーカイブ』では、プレイヤーは教師となり、生徒たちを率いて学園都市キヴォトス内で発生するあらゆる事件を解決していく。個性豊かなキャラクターと奥深いストーリーにより、日本や韓国を含むさまざまな地域で多くのファンを獲得している。
『ブルーアーカイブ The Animation』は、テレビ東京系列で4月7日午後11時45分より放送開始し、Amazon Prime Video、Hulu、dアニメストア、U-NEXT、ABEMAなどの動画配信プラットフォームでは4月8日より、毎週月曜深夜0時15分～配信。また、韓国では4月8日深夜0時30分よりアニメチャンネル「ANIBOX」で放送される。
（文＝リアルサウンド編集部）