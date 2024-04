〈「モモコさんに手を差し伸べてあげていたら…」元BiSH・リンリンが明かす、解散宣言後にメンバーに抱いた“本当の気持ち”〉から続く

2023年6月29日、東京ドームのラストライブをもって解散した6人組ガールズグループBiSH。

【画像】紺色のワンピースに白のシャツ…元Bishリンリンの撮り下ろしグラビア写真を見る

グループの中で“無口”を担当してきたリンリンさんはその翌日よりMISATO ANDOと名前を変えて、現在はアートを中心に活躍をしている。

同じBiSHのメンバーだったモモコグミカンパニーさんが「解散宣告」からラストライブまでの3年半を記録した『解散ノート』をANDOさんはどう読んだのか。MISATO ANDOさんのインタビューを2回に分けてお届けする。(全2回の2回目/最初から読む)



©鈴木七絵/文藝春秋

◆◆◆

「ぬくもりとか手はほんとに大事だなって」

――東京ドームの解散ライブの日のことも聞かせてください。ANDOさんはMCの時間に「今日で、BiSHとも、BiSHのリンリンとも、清掃員ともお別れなので、最後に右手を挙げてみなさん私と握手をしましょう」とおっしゃいましたね。

MISATO ANDOさん(以下、ANDO) 事前に話す内容を考えても、ステージの上では絶対に言いたいことが変わるだろうと思っていて。でも「握手」のことは前から浮かんでいました。

手を繋ぐって、なんか安心しますよね。……関係ないかもしれないですけど、中学、高校生の頃も、ずっと仲のいい子の手を持ったり、持ってもらったりして廊下を歩いたり。

――手を“持つ”?

ANDO そうなんです。こう、手を持ってもらったり持ったりすると安心して。「オーケストラ」の“落ちサビ”でアイナ・ジ・エンドが……。

――アイナさんの右腕をANDOさんが抱きしめる振付がありますね。

ANDO そうなんです。私が東京に住むようになって、地元に住むおばあちゃんとお別れするときも、いつも帰り際にハグとか握手をするんです。その人を確かめるように、ギュッと。なんか触れ合うことはすごい大事だなと思って。言葉をかけなくても背中をさすってあげるだけでも誰かが安心できるかもしれないし。なんか、ぬくもりとか手はほんとに大事だなって思います。

「最後に背中を見せられて良かった」

――東京ドームで印象に残るシーンはありますか?

ANDO ライブのラストで「BiSH−星が瞬く夜に−」を歌った時は楽しかったです。自由に踊って自由にステージを動いてよかったので、メンバーみんなに触れあいに行こうと思ってました。ステージで会えるのも最後だったから。

普段、ハシヤスメとは立ち位置が反対側になることが多くて、なかなかライブでも近くに行けなくて。だからやっとハシヤスメに会えた、2人で行こう!って思ったらハシヤスメがみんなを集めはじめて。それで6人で肩を組んで花道からメインステージへ駆け上がって行ったんです。

――8年間の6人の歩みを象徴するような後ろ姿でした。

ANDO 最後に背中を見せられて良かったです。

あと、曲の間に6人が並んで何回もヘッドバンギングをやりましたよね。私、リハーサルのときに「100回くらいやってもいいんじゃない?」って言ったんですけど、みんなから「それはやめよう」と反対されました(笑)。

自分の支えになって、ずっとあり続けてくれる「BiSHの紋章」

――解散ライブを追ったドキュメンタリー映像で、公演を終えた6人がひとりずつ心境を語る場面があります。ANDOさんはそこで《メンバーとはずっと繋がってる感じがするんです。心の手を繋いでいるような》《BiSHとしての紋章が全員の心の中にずっとある自信がある》とお話しされています。「BiSHの紋章」とはどのようなものですか?

ANDO なんか……心臓が1個増えてる、みたいな感じです。それが体の中で自分に対してのすべての支えになっているというか……。記憶としても、心の面でも支えになっていて、なんかすごい、ずっとあるものっていう感じがするんです。

野外フェスや撮影のときにずっと降っていた雨がBiSHの出番になったら急に止んだり、東京ドームの解散ライブでは公演が終わった直後にものすごい大雨が降ったり。なんか、自分たちで地球が回ってる、じゃないですけど、そんな気持ちになれた。そういうことが不思議と自信になっていきました。

――その解散から、節目節目で時間の流れを感じますか?

ANDO 6月29日が来れば、1年経ってしまったと感じると思います。自分の中で何が変わったんだろう、人として変われてるかなって焦りもあります。解散というわかりやすい日があって、その数字に追い詰められたり。じゃあそこから1年先の自分は何をやっているんだろう、ちゃんと生きてるかな、と思ったりもします。

BiSHは夢の時間、いまの方が“人生”って感じ

――それはBiSH時代にはない感覚ですか?

ANDO そうですね。BiSHのときは守られていたので。自分が動かなくてもスケジュールが埋まっていく。決められたことをやっていれば良かった。でもいまは外に出て自分から人に会っていかないと何も始まらないし、自分でスケジュール表を組んでスタイリストさんとヘアメイクさんに連絡をして。請求書を作ったり、お仕事の依頼の返事を自分で書いたり。マネージャーさんがやってくれていたことを全部1人で。自分の周りで、こうやって助けてくれた人がいたことに気づけたことは良かったです。

いままでは、本当に漠然と「できる」とか勝手な自信があるタイプで、現実を見られてなかったと思います。だから、いまの方が“人生”って感じがしますね。BiSHのときは夢の時間、みたいな感覚です。

それぞれの場所で、BiSHが別の形で進化して生きている

――他のメンバーがそれぞれに音楽や芝居、バラエティと活躍する姿を見ていかがですか?

ANDO みんなそれぞれにやりたいことをやってて楽しそうだなと思うし、嬉しいですね。地下鉄の駅とかに行くとアイナ・ジ・エンドの大きな広告があったり、テレビ点けたらハシヤスメが出てたり(笑)。

――ANDOさんが作品を出品したアート・フェスにメンバーそれぞれが見に行ったことが「X」でポストされていましたね。ANDOさんもチッチさんの舞台やアイナさんのライブを見に行かれたり。ときどき、みんなで行こうか、みたいな流れになるんですか?

ANDO そうですね。なんかみんなでLINEで誘いあったり。「チッチの舞台に行きたい」ってアイナ象に言われて、私がチッチに「みんなが行きたいっていってるよ」ってLINEしたり(笑)。PEDRO――アユニさんのバンドのライブも見に行ったんですよ。

――去年11月の武道館ですか?

ANDO 武道館と、旭川にも行きました。アユニさんがベースを、楽器を持ってスタンドマイクで歌いながら、見たことがない表情や動きをいっぱい見せてて。それはBiSHをやってたからこそ繋がっている表現なのかなと思ったりして――。それぞれの場所で、BiSHがまた別の形で進化して生きてる感じがしました。

「今できる、湧いてくるものを全力で作ってみたい」

――1人になられての活動は、主にどのようなことをやられていますか?

ANDO いまはアートを中心にやっていて、今年はグループ展などを中心に作品を展示して、いつか個展を開きたいと思ってます。少しずつでも基礎を身につけながら、今できる、湧いてくるものを全力で作ってみたいんです。

「今しかできないこと」「今しかない感情」を大事にするのはBiSHで味わってきたことなので。そういうのは忘れずに残していきたいなと思っています。

それとカラオケに行くようになりましたね。最近は。

――お友達とかと。

ANDO はい。好きな曲を歌って。

――BiSH歌ってよ、とはならないんですか?

ANDO それは頼まれもしないです(笑)。ただ、自分がまだ覚えてるかなっていう意味で歌ったりとかはしてました。

人のパワーって本当にすごい、誰かの心にちゃんと届く

――何を歌うんですか?

ANDO いろいろです。「CAN WE STiLL BE??」とか「Am I FRENZY??」とか。本当のシャウトで歌ってます。シャウトをしてたことって、本当にストレスの発散だったなと思って。BiSHで、大声で歌うこともなんか自然とストレスが発散されてたし、快感だったんですよ。だから叫びたいときにカラオケに行って。「FREEZE DRY THE PASTS」とかも好きで。

――いまでもときどき、ステージに立ちたくならないですか?

ANDO 戸川純さんの歌を歌えるなら立ちたい(笑)。“架空の世界”の話ですけど。BiSHの中でも戸川さんのようになりたいと思ってたから、戸川純さんをできるならば……。本当に架空の世界の話です。

いまでも、人のパワーって本当にすごいと思っているんです。コロナ禍を経たというのもあるんですけど、会場にお客さんが久しぶりに入ったり、声出しが解禁された時のパワーは凄かったです。会いたかった、やっと来てくれた、っていう喜びのパワーは、誰かの心にちゃんと届くんだなって感じました。人と人のつながりは本当に大事だなって思います。

取材・構成 児玉也一

(児玉 也一)