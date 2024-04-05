ÀµÄ¾¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¦AV¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤É¤¦¡© ¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¬ºÇ¿·¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¡×¤ò»î¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä
Àè¿Ê¤Îµ¡Ç½¤òËþºÜ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Î¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2023Ç¯10·î¤Î¤³¤È¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»È¤¤ÊüÂê¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥«¡¼¥Ê¥Óµ¡Ç½¤ò¶Ë¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó»Ë¾åºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹â²»¼ÁÀß·×¤Þ¤Ç¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀºÇ¿··¿¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¥«¡¼¥Ê¥Ó¤À¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¡£Àè¿Êµ¡Ç½¤òËþºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤ÏËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤«¡¢²ûµ¿Åª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Î¥«¡¼¥Ê¥Óµ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤ä¡¢»Ë¾åºÇ¹âÊö¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â²»¼ÁºÆÀ¸µ¡Ç½¤ò¡¢¡È¤½¤ÎÆ»¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¡É¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï´ðËÜÀÇ½¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
º£²ó¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤9V·¿¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖAVIC-CQ912·-DC¡×¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë8V·¿¥â¥Ç¥ë¤ä7V·¿¥â¥Ç¥ë¤Î·×8¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢7V·¿¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤òÉý200mm¡¿180mm¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½ÂÐ±þµ¡¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ê¤Î¤¬¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»ÔÈÎ¥«¡¼¥Ê¥Ó½é¤ÎÄÌ¿®ÎÌÌµÀ©¸Â¡¢»È¤¤ÊüÂê¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödocomo in Car Connect¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥³¥â¤Î¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ò»È¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤Î¼«Æ°¹¹¿·¤äYouTubeÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¡¢¼ÖÆâWi-Fi¥¹¥Ý¥Ã¥È²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÌµÀ©¸Â¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÉ¸½àÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢ºÇ½é¤Î1Ç¯´Ö¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤È¤Ê¤ë»ÈÍÑ¸¢¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Èdocomo in Car Connect¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¤ÅÝ¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÃæ¡Ê1Æü550±ß¡¢1¤«·î1650±ß¡¢1Ç¯1Ëü3200±ß¡¿³ÆÀÇ¹þ¡Ë¤«¤éÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥ÓËÜÂÎ¤Ë¤ÏYouTube¤òÄ¾ÀÜºÆÀ¸¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¿¤¤Æ°²è¤òÃµ¤·¤Æ¹¥¤ß¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢docomo in Car Connect¤Ë¤è¤ëWi-Fi¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢Æ±¾è¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Ê¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤µ¤¨Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÄä¼ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âOK¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Ë¤Ï½Ð³Ý¤±¤¿Àè¤Ç¼«Âð¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¿²èºÑ¤ß¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«Âð¤Ç¼õ¿®Ãæ¤ÎÃÏ¥Ç¥¸°Ê³°¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤¬Â¿¤¤BS¤äCSÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤«¤é¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Ê¤é¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢½Ð³Ý¤±¤¿Àè¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Þ¥À¥æ¥¦¥¹·¿¤µ¤ó¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥À¥æ¥¦¥¹·¿
³Ú´ï¡¢¥«¥á¥é¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¹¥¤à¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£Ê¿»þ¤Ï¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢µÙÆü¤ÏÅÐ»³¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Çº²¤òÉºÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï²ôº¬¿¢Êª¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÀººÙ¤ÇÁàºîÀ¤¬ÌÀ²÷¡£Wi-Fi¤Ï¥²¡¼¥à¤â²÷Å¬¡Ê¥ä¥Þ¥À¥æ¥¦¥¹·¿¡Ë
¤Þ¤º°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÈ¯¿§¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡£²òÁüÅÙ¤Ï1280¡ß720¥É¥Ã¥È¤ÎHD¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î¸÷Âô´¶¤ä¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÀººÙ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤ÏÂç²èÌÌ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ¤¹¤ëÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ëÌî³Ñ¤â¹¤¯¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤â½õ¼êÀÊ¤«¤é¤â²èÌÌ¤¬¥¯¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ï¼Ð¤áÊý¸þ¤«¤é¸«¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥¥Ã¥Á¥êÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¸«¤ë¤È¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯°Ê¾å¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÁàºîÀ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌÀ²÷¤Ç¡¢½é¤á¤ÆËÜµ¡¤Ë¿¨¤Ã¤¿É®¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤º¤È¤â¡¢ÀßÄê²èÌÌ¤ä¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼Áàºî¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏÌ¾¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¸¡º÷¸õÊä¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥µ¥¸¥§¥¹¥ÈÆþÎÏ¡×¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¤ÎÆþÎÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡ª ²»À¼ÆþÎÏ¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¯¡¢²»À¼Áàºî¤È¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Î¤É¤Á¤é¤«¤é¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ç¤â¡È¤½¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Wi-Fi¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Âð¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¡¢·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤Ê¤É¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²óÀþÂ®ÅÙ¤òÂ¬¤ë¤È²¼¤ê¤ÇÌó20Mbps¡¢¾å¤ê¤ÇÌó11Mbps¤È¤Ê¤ê¡¢Æ°²è»ëÄ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤â²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Wi-Fi¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Êdocomo in Car Connect¤âÍøÍÑ´ü´Ö¤òÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÎ¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤Î¤È¤¤Ë3Æü´Ö¤À¤±ÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¡¢ºÇÅ¬¤Ê²»¾ì¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿»Ë¾åºÇ¹âÊö¤Î²»¼Á
Â³¤¤¤Æ¡È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó»Ë¾åºÇ¹âÊö¤Î¹â²»¼Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢¡Ö¸¶²»ºÆÀ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀß·×»×ÁÛ¡Ø¥Þ¥¹¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Î¤â¤È¡¢¿·¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹â²»¼Á¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ºÎÍÑ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó»Ë¾åºÇ¹â¤Î²»¼Á¤ò¼Â¸½¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÍ×¤È¤â¤Ê¤ë´ð½à¥¯¥í¥Ã¥¯¿®¹æ¤ÎÀ¸À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Ç¤Ï½¾Íè¤è¤ê¤â¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ê¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥¸¥Ã¥¿¡¼¤òÄã¸º¤·¡¢²»¼ÁÎô²½¤òÍÞ¤¨¤Æ¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¡¦¥×¥íÍÑ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ïÍÑ¤ÎÆüÀ¶ËÂ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ç¥Ð¥¤¥¹À½¡ÖMUSES8820¡×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ï¹âµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÖºÜ´ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤ËÁÇºà¤«¤é¤·¤Æ¹â²»¼Á¤òÅ°Äì¤·¤Æ¶Ë¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥«¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜÂÎ¤Ç²»ºî¤ê¤ò¶Ë¤á¤Æ¤â¼è¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤¬°ÊÁ°¤«¤éÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÆâ¤Î²»¶Á¤òºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥È¥¿¥¤¥à¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È&¥ª¡¼¥È¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¡×¤Ç¤¹¡£Ä´À°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥¤¥¯¤ÏÊÌÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«4¡Á5Ê¬¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿²»¾ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´À°¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ç¤³¤Î¸ú²Ì¤òON¡¿OFF¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÎòÁ³¡ª ¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¹â²»¼Á²½¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Î¼ÂÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢¹â²»¼Á¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¤¼¤ÒÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó»Ë¾åºÇ¹â¤Î²»¼Á¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿²»¼Á¤Ê¤Î¤«¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀìÌç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÆØ¤µ¤ó¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ ÆØ
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»ï¤ÎWebÊÔ½¸¡¦µ¼Ô¿¦¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Ë²»³ÚÇÛ¿®¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÅ°ÄìÃµµá¡£³¤³°¤ÎÅ¸¼¨²ñ¼èºà¤ä¥á¡¼¥«¡¼³«È¯¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤â¿ôÂ¿¤¯¤³¤Ê¤¹¡£
¸¶²»¤ËÃé¼Â¡£¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ë¡¼¥à¡õ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ê»³ËÜÆØ¡Ë
²»¼Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·¹¸þ¤Ë»÷¤Æ¡¢¸¶²»¤ËÃé¼Â¤Ç¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¡£¼Ö¤ÎÃæ¤¬ÀìÍÑ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ë¡¼¥à¡¢¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¤È¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤à¤ä¤ß¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢ºÆÀ¸¤¹¤ë²»³Ú¤äÁû²»¤ÎÂ¿¤¤¥É¥é¥¤¥Ö´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄã²»¤¬¼ã´³ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼µ¡Ç½¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖVocal¡×¤òÁª¤Ö¤È²ÎÀ¼¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖPowerful¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ì¤Ð¥Ó¡¼¥È¤¬¸ú¤¯¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ä³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²»¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¾è¼Ö¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖTS-C1730S¶¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¾ðÊóÎÌ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤äÀ¼³Ú·Ï¤Î¶Ê¤Ç¤âºÙ¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤é¤·¤¤¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¹â²»¼Á¤ËÂÅ¶¨¤Ê¤¯¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÉáÃÊ¥¹¥Þ¥Û¤ÇÊ¹¤¯¤è¤¦¤ÊBluetooth¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤â¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾ÁêÅö¤Ë¹â²»¼Á²½¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥Ð¥¤¥Ö¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤ä¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥È¥é¥Ã¥¯¤âÃÇÁ³¥ê¥Ã¥Á¤Ê²»¼Á¤ÇÄ°¤±¤Þ¤¹¡£Î×¾ì´¶¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²»Áü¤òÌÀ³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¸¡¹¤·¤µ¤¬¥±¥¿°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥È¥¿¥¤¥à¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È&¥ª¡¼¥È¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤ÇÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¹â¤Î²»¼Á¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡¥ó¤Î¶×Àþ¤Ë¿¶¤ì¤ëºî¤ê¹þ¤ß¤Ï¤µ¤¹¤¬¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥Ý¤ä¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®µ¡Ç½¤Ç¥«¡¼¥Ê¥Ó¸¡º÷¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤Î¼«Æ°¹¹¿·¤â
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ê¥Óµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ï¥«¡¼¥Ê¥Óµ¡Ç½¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥ÓÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿°Ê³°¤ËÄÌ¿®µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊØÍø¤ÊÌÜÅªÃÏ¸¡º÷¤â¼Â¸½¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ï¡¼¥É²»À¼¸¡º÷¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ï¡¼¥É¸¡º÷¡×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÃµ¤·½Ð¤·¤ÆÌÜÅªÃÏ¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥È°ÆÆâ»þ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ËÄÂç¤Ê½ÂÂÚÍ½Â¬¥Ç¡¼¥¿¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÁö¹Ô¡¦¸òÄÌ¾ðÊó¤¬¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥ë¡¼¥×½ÂÂÚ¾ðÊó¡×¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£ÀìÍÑ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤ÆËÄÂç¤Ê¥ë¡¼¥È¸õÊä¤«¤é¡¢»þ´Ö¤ÈÎÁ¶â¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥ÈÃµº÷¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤â¤³¤ÎÄÌ¿®µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Æ°¤Ç¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÆ»Ï©¤ä»ÜÀß¾ðÊó¤ò¼«Æ°¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈñÍÑ¤âºÇÂç3Ç¯Ê¬¡ÊºÇÂçÇ¯6²óÇÛ¿®¤Ç¡¢´ü´Ö¤ÏÈ¯Çä»þ¡Á2026Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤¬ÌµÎÁ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢À½¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤¹¤ë²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎMapFan¥¹¥Þ¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤òºÇÂç3Ç¯¤«¤é4Ç¯¡Ê2027Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë±äÄ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÅµ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
½¼¼Â¤Î´ðËÜÀÇ½¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·»þÂå¤Î¥Ê¥Ó
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î¹âÀºÅÙ¤ÊÂ¬°ÌÇ½ÎÏ¡£¥Ó¥ë¤¬·ú¤Æ¹þ¤ó¤ÀÅÔ²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Ï¾ï¤ËÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¹â²ÍÆ»Ï©¤È²¼¤Î°ìÈÌÆ»¤Î¤É¤Á¤é¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¼«Æ°Åª¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¾¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥È¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼þ²ó¤·¤Æ¤â½Ð¸ý¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤¬±¿Å¾Ãæ¤Î°Â¿´´¶¤ä²÷Å¬¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë¼±¼Ô¤ÎÊý¤È±Ø¼þÊÕ¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢±ØÁ°¤Ï³«È¯¤¬¸Å¤¯¡¢Æ»Ï©¤¬¶¹¤¯¤Æ°ìÊýÄÌ¹Ô¤ò¤¦¤Þ¤¯¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤ÏÊ¬´ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅª³Î¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥«¡¼¥Ê¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¡¢¤½¤³¤ËºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤³¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò¤â¤Ã¤È¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¤ÏÂç¤¤Ê¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£