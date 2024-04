自動運転車の開発プロジェクトやマイクロLEDディスプレイの開発プロジェクトを断念したことが報じられています。これらのプロジェクトに携わっていた600人以上の従業員を、Appleが解雇すると複数メディアが報じました。Apple (AAPL) Laid Off More Than 600 Workers When Car, Screen Projects Stopped - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-04/apple-cut-at-least-600-workers-when-car-screen-projects-stoppedApple confirms layoffs affecting 700+ workers, including car teamhttps://9to5mac.com/2024/04/04/apple-layoffs-700-workers-car-microled/Apple Lays Off 600+ Employees After Canceling Car Project - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/04/04/apple-employee-layoffs-car-project/2024年2月末、Appleが10年以上にわたって開発を続けてきた自動運転車の開発プロジェクトであるプロジェクト・タイタンをついにキャンセルしたことが報じられました。Appleが自動運転車開発プロジェクトをキャンセルしたとの報道、10年以上の開発に終止符か - GIGAZINEさらに、2024年3月末にはAppleがApple Watch向けに開発していたmicroLEDディスプレイのプロジェクトもコスト増大によりキャンセルされたことが報じられています。Appleが進めていた「microLED」採用自社設計のスマートウォッチ用ディスプレイ開発計画が中止か - GIGAZINEアメリカでは、工場閉鎖や大規模解雇の前に影響を受ける従業員および州の代表者に対し、解雇の60日以上前から通知することを義務付ける「Worker Adjustment and Retraining Notification(WARN:労働者調整および再訓練通知)」と呼ばれる制度が存在します。Appleがカリフォルニア州雇用開発局に提出したWARNによると、Appleはサンタクララにある一部のオフィスで働く従業員を解雇予定のようです。Bloombergはこのサンタクララのオフィスの従業員はプロジェクト・タイタンに携わっていた従業員である可能性が高いと報じていますが、9to5Macは人員削減が行われたオフィスは同社が2014年に買収したマイクロLEDディスプレイの開発を専門とする企業・LuxVue Technologyのものであったと指摘しており、マイクロLED開発プロジェクトに携わっていた人員が解雇された可能性があると指摘しています。なお、Bloombergは「600人以上の従業員が解雇されることになる」と報じていますが、9to5Macは「700人以上の従業員が解雇されることになる」と報じました。また、Appleはサンディエゴ当局にもWARNを提出しており、その総数は120件以上あると報じられています。AppleはサンディエゴにあるSiriデータ運用オフィスを閉鎖したと2024年1月に報じられているため、このWARNは同オフィスで働いていた従業員を解雇するためのものではと9to5Macは報じました。Appleが組織再編で121人いたAIチームにオフィス移転を強制、拒否すれば解雇 - GIGAZINEなお、Appleのプロジェクト・タイタンに携わっていた従業員の総数は2000人以上ともいわれており、同社はプロジェクトの閉鎖に伴い従業員を他部門に再配置すべく積極的に組織再編を行っています。ただし、すべての従業員に新しいポストが用意されるわけではないため、今回のような大規模な人員削減が行われることになったのではと複数メディアが報じています。