今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゆったりめシルエットで「プリンス」や「ヒーロー」のアートがプリントされた、ディズニーデザイン「ユニセックス半袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックス半袖Tシャツ」

© Disney

価格:2,990円(税込)

サイズ:M

生地:<カットソー>綿100%(天竺)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップでは、グッズが欲しい推しプリンスを選ぶアンケートを実施。

そんなファンの声を元にした半袖Tシャツが登場しました!

コーディネートしやすい白を基調とした「プリンス」や「ヒーロー」がデザインされたTシャツ。

今流行りのゆったりシルエットで、S、Mサイズの女性もオーバーサイズで着こなせます。

そして、少し肉厚感のある綿100%素材で1枚で様になること間違いなし◎

デザインは全部で5種類がラインナップされています。

ヘラクレス

© Disney

『ヘラクレス』に登場する「ヘラクレス」デザインの半袖Tシャツ。

自慢の筋肉をアピールする「ヘラクレス」、そんな「ヘラクレス」と同じポーズで写真を撮ればインパクト抜群☆

フリン・ライダー

© Disney

『塔の上のラプンツェル』に登場する「フリン・ライダー」デザインの半袖Tシャツ。

にこっと微笑んだ「フリン・ライダー」の周りには、ビビッドな黄色でロゴがモチーフがプリントされています!

フィリップ王子

© Disney

『眠れる森の美女』に登場する「フィリップ王子」の半袖Tシャツ。

凜々しい立ち姿で、剣や盾のモチーフも一緒にデザイン。

背面にはさりげなくお城も描かれています◎

エリック王子

© Disney

『リトル・マーメイド』に登場する「エリック王子」の半袖Tシャツ。

「エリック王子」の隣には愛犬「マックス」の姿もデザインされています。

マリンなテイストで爽やかな印象に☆

アラジン

© Disney

『アラジン』に登場する「アラジン」デザインの半袖Tシャツ。

得意げな表情の「アラジン」の姿がとってもチャーミング!

「アラジン」の肩には相棒の「アブー」がちょこんと乗っています。

© Disney

バックスタイルは無地で。

身生地には少し肉厚感のある綿100%素材を使用しています。

ボーイッシュな着こなしが映え、お友達やグループでのリンクコーデにもオススメ。

ゆったりめシルエットで「プリンス」や「ヒーロー」のアートがプリントされた、ディズニーデザイン「ユニセックス半袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

