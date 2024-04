ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ファンが選んだ5人の「プリンス」や「ヒーロー」のアートがプリントされた、ディズニーデザイン「トートーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「トートバッグ」

© Disney

価格:1,980円(税込)

サイズ:約36×37×11(マチ)cm

持ち手の長さ:約47cm

素材:綿

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップでは、グッズが欲しい推しプリンスを選ぶアンケートを実施。

そんなファンの声を元にしたトートバッグが登場しました!

バッグ中央に大きく描かれたプリンスデザインがカラフルで華やかなトートバッグ。

A4サイズの書類&小物がラクに入る便利な大きさで、底にはマチがついているので収納力も抜群です。

また、持ち手は長めで肩掛けもOK☆

デザインは全部で5種類がラインナップされています。

ヘラクレス

© Disney

『ヘラクレス』に登場する「ヘラクレス」デザインのトートバッグ。

「ヘラクレス」は筋肉をアピールするポーズでかっこよくきめています!

ロゴには水色やピンクなどを使いポップな仕上がりに。

フリン・ライダー

© Disney

『塔の上のラプンツェル』に登場する「フリン・ライダー」デザインのトートバッグ。

「フリン・ライダー」は白いシャツにベストを合わせたお馴染みのファッションで☆

全体的にシックな色合いなのもポイントです。

フィリップ王子

© Disney

『眠れる森の美女』に登場する「フィリップ王子」デザインのトートバッグ。

お城をバックにポーズをとる「フィリップ王子」の姿に胸キュン!

優しい表情にも癒されます。

エリック王子

© Disney

『リトル・マーメイド』に登場する「エリック王子」デザインのトートバッグ。

腕を組んで立っている「エリック王子」の隣には愛犬「マックス」の姿も☆

背面には海辺に建つお城も描かれています。

アラジン

© Disney

『アラジン』に登場する「アラジン」デザインのトートバッグ。

大きくデザインされた「アラジン」の姿がインパクト抜群◎

そしてお茶目な表情や、肩に乗った相棒の「アブー」にも注目です。

© Disney

<オープン時>

底にはマチがあってたっぷりと収納できます。

生地はしっかりとした肉厚の綿素材を使用。

普段使いから、推し活にまで幅広く使えそう。

ファンが選んだ5人の「プリンス」や「ヒーロー」のアートがプリントされた、ディズニーデザイン「トートーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

