兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、TVアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーションした期間限定イベント『SPY×FAMILY in ニジゲンノモリ 〜ドキドキめいろとフラワーパーク〜』を開催!

期間中は、TVアニメ『SPY×FAMILY』の体験型メイズ「ドキドキめいろ」と、お花をテーマとした装いのキャラクターたちと写真撮影を楽しむことができる「フラワーパーク」の2つのエリアが登場。

さらに、限定コラボグッズやキャラクターをモチーフにしたコラボフードも販売されます☆

ニジゲンノモリ『SPY×FAMILY in ニジゲンノモリ 〜ドキドキめいろとフラワーパーク〜』

開催期間:2024年4月20日(土)〜10月20日(日)

チケット販売日:2024年3月23日(土)12:00〜

場所:兵庫県淡路市楠本 2425-2(兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」が、TVアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーション!

2024年4月20日(土)よりアニメの世界観を楽しめる『SPY×FAMILY in ニジゲンノモリ 〜ドキドキめいろとフラワーパーク〜』が開催されます。

期間中は、TVアニメ『SPY×FAMILY』の体験型メイズ「ドキドキめいろ」と、お花をテーマとした装いのキャラクターたちと写真撮影を楽しむことができる「フラワーパーク」の2つのエリアが登場。

さらに、限定コラボグッズやキャラクターをモチーフにしたコラボフードも販売されます☆

ドキドキめいろ

料金:大人(中学生以上)2,600円〜3,000円(税込)、小人(5〜11歳)1,600円〜1,900円(税込)

内容:

MISSION 1:頭脳タイプ/神経衰弱ミッションMISSION 2:体力タイプ/かくれんぼミッションMISSION 3:察知力タイプ/探し物ミッション

西国の情報局対東課<WISE(ワイズ)>の新人エージェントとして、組織からのミッションに挑戦。

植物に覆われた巨大迷路の中で、頭脳・体力・察知力を駆使し、3つのミッションをクリアしながら、制限時間30分以内でゴールを目指す体験型メイズ(めいろ)です。

ミッションの達成度やゴール時に残された制限時間によって参加者の「スパイ適性」が判定されます。

迷路クリア後は、判定適性にあったニジゲンノモリ限定オリジナルノベルティのプレゼントも☆

フラワーパーク

営業時間:10:00〜18:00

色とりどりの花束や花冠を身に着けたフォ―ジャー家をはじめとする、全8キャラクターがオリジナル描き下ろしイラストで大集結したメインフォトスポットが登場。

さらに、“お花”をテーマにしたさまざまなフォトスポットの無料利用が可能です。

※営業時間は季節に応じて変わります

ドキドキめいろとフラワーパークの2つのエリアで、TVアニメ『SPY×FAMILY』の世界を体験!

ニジゲンノモリの期間限定イベント『SPY×FAMILY in ニジゲンノモリ 〜ドキドキめいろとフラワーパーク〜』は、2024年4月20日(土)より開催です☆

※11歳以下(小学生以下)の「ドキドキめいろ」の入場には、1名以上の保護者(大人)の付き添いが必要です。付き添いの方もチケットを購入の上入場ください

※時期によりチケット料金は変動します。詳細はチケット購入ページを確認ください

※その他詳細は公式HPを確認ください

©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post メイズとフォトスポットで作品の世界を体験!ニジゲンノモリ『SPY×FAMILY in ニジゲンノモリ 〜ドキドキめいろとフラワーパーク〜』 appeared first on Dtimes.