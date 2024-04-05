NEWS、野外フェス「METROCK2024」出演決定 全73組出揃う＆タイムテーブルも公開
【モデルプレス＝2024/04/05】NEWSが、5月11日〜12日に大阪府・海とのふれあい広場、5月18日〜19日に新木場・若洲公園にて開催される都市型野外フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024」（METROCK）の11日・大阪公演に出演することが決定した。
【写真】「METROCK2024」日別タイムテーブル
今年もメガ・シティの大阪と東京の2都市で開催する「METROCK2024」。第7弾としてNEWSの出演が決定。これにて出演アーティスト73組が揃い、タイムテーブルも発表された。
なお、5日11時よりテレ朝チケットとチケットぴあにて、第7弾抽選先行・第7弾先行プレリザーブを受付を開始する。（modelpress編集部）
・5月11日（土）
アイナ・ジ・エンド／4s4ki／[Alexandros]／Wez Atlas／打首獄門同好会／EYRIE／神はサイコロを振らない／GLIM SPANKY／Kroi／SIRUP／SUPER BEAVER／DJダイノジ・大谷／Tele／トンボコープ／NEWS／PEOPLE 1／平井 大／プッシュプルポット／フレデリック／bokula.／由薫／ラッキーセベン／ザ・リーサルウェポンズ／離婚伝説／リュックと添い寝ごはん／WurtS
・5月12日（日）
THE ORAL CIGARETTES／かずき山盛り／キュウソネコカミ／9mm Parabellum Bullet／Creepy Nuts／ケプラ／Saucy Dog／Chevon／SHISHAMO／shallm／-真天地開闢集団-ジグザグ／Chilli Beans.／DJダイノジ／This is LAST／TOMOO／NEE／NIKO NIKO TAN TAN／ねぐせ。／Novelbright／HYDE／04 Limited Sazabys／Paledusk／moon drop／ヤユヨ／レトロリロン／れん
・5月18日（土）
新しい学校のリーダーズ／[Alexandros]／East Of Eden／UVERworld／WEST.／打首獄門同好会／GLIM SPANKY／Kroi／Saucy Dog／-真天地開闢集団-ジグザグ／ねぐせ。／PEOPLE 1／Billyrrom／04 Limited Sazabys／betcover!!／マルシィ／吉澤嘉代子／Laura day romance／WurtS
・5月19日（日）
INI／imase／THE ORAL CIGARETTES／カネヨリマサル／神はサイコロを振らない／quu／9mm Parabellum Bullet／Conton Candy／SUPER BEAVER／sumika／Novelbright／Novel Core／HYDE／羊文学／フレデリック／松下洸平／マハラージャン／ヤングスキニー／Lucky Kilimanjaro／緑黄色社会
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【写真】「METROCK2024」日別タイムテーブル
◆NEWS「METROCK2024」決定
今年もメガ・シティの大阪と東京の2都市で開催する「METROCK2024」。第7弾としてNEWSの出演が決定。これにて出演アーティスト73組が揃い、タイムテーブルも発表された。
◆アーティスト出演日別一覧
・5月11日（土）
アイナ・ジ・エンド／4s4ki／[Alexandros]／Wez Atlas／打首獄門同好会／EYRIE／神はサイコロを振らない／GLIM SPANKY／Kroi／SIRUP／SUPER BEAVER／DJダイノジ・大谷／Tele／トンボコープ／NEWS／PEOPLE 1／平井 大／プッシュプルポット／フレデリック／bokula.／由薫／ラッキーセベン／ザ・リーサルウェポンズ／離婚伝説／リュックと添い寝ごはん／WurtS
・5月12日（日）
THE ORAL CIGARETTES／かずき山盛り／キュウソネコカミ／9mm Parabellum Bullet／Creepy Nuts／ケプラ／Saucy Dog／Chevon／SHISHAMO／shallm／-真天地開闢集団-ジグザグ／Chilli Beans.／DJダイノジ／This is LAST／TOMOO／NEE／NIKO NIKO TAN TAN／ねぐせ。／Novelbright／HYDE／04 Limited Sazabys／Paledusk／moon drop／ヤユヨ／レトロリロン／れん
・5月18日（土）
新しい学校のリーダーズ／[Alexandros]／East Of Eden／UVERworld／WEST.／打首獄門同好会／GLIM SPANKY／Kroi／Saucy Dog／-真天地開闢集団-ジグザグ／ねぐせ。／PEOPLE 1／Billyrrom／04 Limited Sazabys／betcover!!／マルシィ／吉澤嘉代子／Laura day romance／WurtS
・5月19日（日）
INI／imase／THE ORAL CIGARETTES／カネヨリマサル／神はサイコロを振らない／quu／9mm Parabellum Bullet／Conton Candy／SUPER BEAVER／sumika／Novelbright／Novel Core／HYDE／羊文学／フレデリック／松下洸平／マハラージャン／ヤングスキニー／Lucky Kilimanjaro／緑黄色社会
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