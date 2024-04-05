『THE SECOND』「16→8」スケジュール詳細決定 配信チケット発売
結成16年以上の漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』第2回大会(グランプリファイナル：5月にフジテレビ系ゴールデンタイム生放送)の「ノックアウトステージ16→8」が、20日・21日に東京・台場のフジテレビ本社で放送される。
「ノックアウトステージ16→8」出場者
勝ち残っているのは、ダブルアート、タモンズ、ハンジロウ、リニア、ロビンフット、ななまがり、金属バット、母心、かもめんたる、ザ・パンチ、囲碁将棋、タイムマシーン3号、マシンガンズ、ガクテンソク、モンスターエンジン、ラフ次元の16組。ここから8組に絞られる「ノックアウトステージ16→8」のスケジュール詳細が発表された。
●４月20日（土）
17時〜17時30分 「Ａブロック」 先攻：ダブルアート 後攻：タモンズ
17時30分〜18時 「Ｂブロック」 先攻：ハンジロウ 後攻：リニア
18時30分〜19時 「Ｆブロック」 先攻：囲碁将棋 後攻：タイムマシーン3号
19時〜19時30分 「Ｇブロック」 先攻：マシンガンズ 後攻：ガクテンソク
MC：ギャロップ、小室瑛莉子アナウンサー
●４月21日（日）
17時〜17時30分 「Ｄブロック」 先攻：母心 後攻：金属バット
17時30分〜18時 「Ｈブロック」 先攻：ラフ次元 後攻：モンスターエンジン
18時30分〜19時 「Ｃブロック」 先攻：ロビンフット 後攻：ななまがり
19時〜19時30分 「Ｅブロック」 先攻：ザ・パンチ 後攻：かもめんたる
MC：マヂカルラブリー、宮司愛海アナウンサー
全ブロックは有料オンライン配信され、5日からFODとFANYチケットで販売スタートした。。20日の「A・B・F・Gブロック」は21日23時59分まで、21日の「D・H・C・Eブロック」は22日23時59分までアーカイブ配信される。
(C)フジテレビ
「ノックアウトステージ16→8」出場者
勝ち残っているのは、ダブルアート、タモンズ、ハンジロウ、リニア、ロビンフット、ななまがり、金属バット、母心、かもめんたる、ザ・パンチ、囲碁将棋、タイムマシーン3号、マシンガンズ、ガクテンソク、モンスターエンジン、ラフ次元の16組。ここから8組に絞られる「ノックアウトステージ16→8」のスケジュール詳細が発表された。
17時〜17時30分 「Ａブロック」 先攻：ダブルアート 後攻：タモンズ
17時30分〜18時 「Ｂブロック」 先攻：ハンジロウ 後攻：リニア
18時30分〜19時 「Ｆブロック」 先攻：囲碁将棋 後攻：タイムマシーン3号
19時〜19時30分 「Ｇブロック」 先攻：マシンガンズ 後攻：ガクテンソク
MC：ギャロップ、小室瑛莉子アナウンサー
●４月21日（日）
17時〜17時30分 「Ｄブロック」 先攻：母心 後攻：金属バット
17時30分〜18時 「Ｈブロック」 先攻：ラフ次元 後攻：モンスターエンジン
18時30分〜19時 「Ｃブロック」 先攻：ロビンフット 後攻：ななまがり
19時〜19時30分 「Ｅブロック」 先攻：ザ・パンチ 後攻：かもめんたる
MC：マヂカルラブリー、宮司愛海アナウンサー
全ブロックは有料オンライン配信され、5日からFODとFANYチケットで販売スタートした。。20日の「A・B・F・Gブロック」は21日23時59分まで、21日の「D・H・C・Eブロック」は22日23時59分までアーカイブ配信される。
(C)フジテレビ