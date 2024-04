ビジネスの収益性を高めることを目指して、ストリーミングサービス「Disney+」においてアカウントを共有する行為の取り締まりを2024年6月から開始することを、ボブ・アイガーCEOが明らかにしました。CNBC Exclusive: CNBC Transcript: Disney CEO Bob Iger Speaks with CNBC’s David Faber on “Squawk on the Street” Today

アイガーCEOによると、アカウント共有の取り締まりは一部の国で2024年6月からスタートし、2024年9月からさらに範囲を拡大する予定だとのこと。アカウント共有を取り締まっていく方針は、2023年から示されていたものです。Disney+とHuluが値上げを発表、アカウント共有の取り締まりも - GIGAZINEストリーミングサービスにおけるアカウント共有の取り締まりについては、Netflixが先行して取り組んでいます。取り締まりの当初はユーザー数が減少して、アカウントの解約数も増加しましたが、「タダ乗り」できなくなったことで正式にユーザー登録した人も登場して、結果的には事前に予想されていた以上のユーザー数増加につながったことが報告されています。Netflixがアカウント共有の取り締まりを全世界で開始、「タダ乗り」の禁止が予想以上のユーザー数増加をもたらしたとの報告も - GIGAZINEDisney+は収益性の改善が喫緊の課題となっていて、まもなく黒字化の見込みだと予想されています。