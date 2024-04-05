◆第６７回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月６日、阪神・芝１６００メートル）

第６７回阪神牝馬Ｓの枠順が５日、決定した。

東京新聞杯６着からの巻き返しを図るマスクトディーヴァ（牝４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ルーラーシップ）は、最内１枠１番に決定。“マジックマン”ことモレイラ騎手との新コンビで重賞２勝目を狙う。

ＡＪＣＣ４着のモリアーナ（牝４歳、美浦・武藤善則厩舎、父エピファネイア）は６枠６番。有馬記念１３着以来の実戦となるライラック（牝５歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）は大外８枠１１番に決まった。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、馬齢、斤量、騎手の順。全て牝馬）。

（１）マスクトディーヴァ ５６ ジョアン・モレイラ

（２）ゴールドエクリプス ５５ 岩田 望来

（３）テンハッピーローズ ５５ 津村 明秀

（４）サブライムアンセム ５５ 北村 友一

（５）シングザットソング ５５ 鮫島 克駿

（６）モリアーナ ５６ 横山 典弘

（７）ドゥアイズ ５５ バウルジャン・ムルザバエフ

（８）スピーディーキック ５５ 御神本 訓史

（９）ウンブライル ５５ 川田 将雅

（１０）モズゴールドバレル ５５ 藤岡 佑介

（１１）ライラック ５５ 戸崎 圭太