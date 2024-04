銀座コージーコーナーから、2024年4月12日(金)よりポケモンたちをイメージしたケーキが登場!

イーブイたちを9種類をデザインしたプチケーキアソート「イーブイフレンズコレクション(9個入)」と 「<ピカチュウ>チョコバナナケーキ」の2種類が販売されます☆

銀座コージーコーナー「ポケモンコレクション2024」

発売日:2024年4月12日(金)

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

店頭受付:予約受付中

ネット受付:2024年4月7日(日)10:00〜予約数量に達し次第終了

※対象商品は「イーブイフレンズコレクション(9個入)」のみ

※銀座コージーコーナー公式サイト内「店舗で受け取りネット予約」で申込ください

銀座コージーコーナーで2023年に発売され、大好評だったプチケーキアソート「ポケモンコレクション」

2024年はイーブイたちを9種類のプチケーキにデザインした「イーブイフレンズコレクション(9個入)」と、ひとりじめサイズのプチデコレーション「<ピカチュウ>チョコバナナケーキ」が登場!

それぞれのポケモンをイメージして仕上げた、こだわり満載のケーキです。

こどもの日やゴールデンウィーク、ティータイムなどに、楽しい時間を過ごせること間違いなし。

見た目にもかわいいポケモンのケーキを紹介していきます☆

イーブイフレンズコレクション(9個入)

価格:3,132円(税込)

販売期間:2024年4月12日(金)〜5月31日(金)

アソート内容:下段左から

【ニンフィア】ヨーグルト風味ムースといちご風味スポンジのケーキ【ブースター】りんごジャム入りりんご風味ホイップクリームのタルト【グレイシア】ホワイトチョコホイップクリームのケーキ【ブラッキー】バナナホイップクリームとチョコのケーキ【イーブイ】チョコとキャラメルホイップクリームのタルト【エーフィ】いちごホイップクリームのケーキ【シャワーズ】レモンソーダ風味ゼリー【リーフィア】ピスタチオ風味スポンジのロールケーキ【サンダース】パイナップルジャム入りトロピカルムース

イーブイとその進化系のポケモンたちを9種類のプチケーキにデザインした「イーブイフレンズコレクション(9個入)」

イーブイは、もふもふした毛並みをチョコとキャラメルホイップクリームのタルトで表現。

ブラッキーは黄色い模様が入った黒いカラダをバナナホイップクリームとチョコのケーキで表現しています。

そのほか、シャワーズ・サンダースなどピックがついたケーキや、リーフィアの尻尾、ニンフィアのリボンがついたケーキをアソート。

専用BOXは、プチケーキになったイーブイフレンズたちが集合したデザインで特別感も満載です。

さらに「イーブイフレンズコレクション(9個入)」を購入された方には、ケーキの味や見た目のポイントを紹介した「ポケモンケーキずかん vol.2」リーフレットがプレゼントされます!

※特設店でのお渡しはございません。

<ピカチュウ>チョコバナナケーキ

価格:745円(税込)

販売期間:2024年4月12日(金)〜5月31日(金)

ピカチュウをイメージした、ひとりじめサイズのプチデコレーションケーキ。

ふわふわのスポンジでなめらかなチョコクリームをサンドし、やさしい味わいのバナナクリームでデコレーション。

赤いほっぺがかわいいピカチュウがケーキの上にのっています。

お子さんに人気のチョコバナナ味です。

ケーキフィルムにも、ピカチュウたちが描かれていて、見た目にも楽しいケーキに仕上げられています☆

イーブイたち9種類のポケモンをデザインしたプチケーキアソートと、ピカチュウデザインのデコレーションケーキ。

銀座コージーコーナーのポケモンケーキ「イーブイフレンズコレクション(9個入)」と 「<ピカチュウ>チョコバナナケーキ」は、2024年4月12日(金)より生ケーキ取扱店にて発売です☆

