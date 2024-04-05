´Ú¹ñ¡¡¤±¤µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ê£´·î£µÆü¡Ë
¡þÁíÁªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼»Ï¤Þ¤ë¡¡£¶Æü¤Þ¤Ç¤Î£²Æü´Ö
¡¡ÁíÁªµó¡Ê£±£°ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬£µÆü¸áÁ°£¶»þ¡¢Á´¹ñ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï£µ¡¢£¶Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢»öÁ°¿½ÀÁ¤Ê¤·¤ËÁ´¹ñ£³£µ£¶£µ¥«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ç¤¤ë¡£ÅêÉ¼»þ´Ö¤Ï£µ¡¢£¶Æü¤È¤â¸áÁ°£¶»þ¤«¤é¸á¸å£¶»þ¤Þ¤Ç¡£º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´ü£µÇ¯¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÕúÀ¯¸¢¤ÎÃæ´ÖÉ¾²Á¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÊÝ¼é·Ï¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÏÂè£±ÅÞ¤ÎÃ¥¼è¤ò¡¢³×¿··ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¿³È½¡×¤ò·Ç¤²²áÈ¾¿ô¤Î°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡þ´ÚÃæÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡¥½¥¦¥ë³«ºÅÆüÄø¤ò£³¥«¹ñ¤¬¶¨µÄÃæ
¡¡£´Ç¯°Ê¾åÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë´ÚÃæÆü£³¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ³°¸òÉô¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï£µÆü¡¢¡Ö¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅÆüÄø¤ò£³¥«¹ñ´Ö¤Ç¶¨µÄÃæ¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´ÚÃæÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£±£²·î¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍû¶¯¼óÁê¤¬Íè´Ú¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤È¤Î£³¥«¹ñ²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡þ£²·î·Ð¾ï¹õ»ú£¶£¸¡¥£¶²¯¥É¥ë¡¡È¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð¹¥Ä´¤Ç£±£°¥«·îÏ¢Â³¥×¥é¥¹
¡¡´Ú¹ñ¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬£µÆüÈ¯É½¤·¤¿£²·î¤Î¹ñºÝ¼ý»Ù¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï£¶£¸²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±Ãû£³£¸£°²¯±ß¡Ë¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð¤Î¹¥Ä´¤¬¸å²¡¤·¡¢£±£°¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¹õ»ú³Û¤âÁ°·î¡Ê£³£°²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡þ£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç´Ú¹ñ¤Ï£²£³°Ì¤Ë²¼Íî¡¡ÆüËÜ£±£¸°Ì¥¡¼¥×
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤¬£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÏÁ°²ó¤Î£²·î¤«¤é°ì¤Ä²¼¤²¤Æ£²£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£²£°£²£¶Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤Î¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤ÎÂè£³Àï¤Ç¡¢³Ê²¼¤Î¥¿¥¤¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º£±£¸°Ì¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÁªµó¡Ê£±£°ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬£µÆü¸áÁ°£¶»þ¡¢Á´¹ñ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï£µ¡¢£¶Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢»öÁ°¿½ÀÁ¤Ê¤·¤ËÁ´¹ñ£³£µ£¶£µ¥«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ç¤¤ë¡£ÅêÉ¼»þ´Ö¤Ï£µ¡¢£¶Æü¤È¤â¸áÁ°£¶»þ¤«¤é¸á¸å£¶»þ¤Þ¤Ç¡£º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´ü£µÇ¯¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÕúÀ¯¸¢¤ÎÃæ´ÖÉ¾²Á¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÊÝ¼é·Ï¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÏÂè£±ÅÞ¤ÎÃ¥¼è¤ò¡¢³×¿··ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¿³È½¡×¤ò·Ç¤²²áÈ¾¿ô¤Î°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£´Ç¯°Ê¾åÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë´ÚÃæÆü£³¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ³°¸òÉô¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï£µÆü¡¢¡Ö¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅÆüÄø¤ò£³¥«¹ñ´Ö¤Ç¶¨µÄÃæ¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´ÚÃæÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£±£²·î¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍû¶¯¼óÁê¤¬Íè´Ú¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤È¤Î£³¥«¹ñ²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡þ£²·î·Ð¾ï¹õ»ú£¶£¸¡¥£¶²¯¥É¥ë¡¡È¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð¹¥Ä´¤Ç£±£°¥«·îÏ¢Â³¥×¥é¥¹
¡¡´Ú¹ñ¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬£µÆüÈ¯É½¤·¤¿£²·î¤Î¹ñºÝ¼ý»Ù¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï£¶£¸²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±Ãû£³£¸£°²¯±ß¡Ë¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð¤Î¹¥Ä´¤¬¸å²¡¤·¡¢£±£°¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¹õ»ú³Û¤âÁ°·î¡Ê£³£°²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡þ£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç´Ú¹ñ¤Ï£²£³°Ì¤Ë²¼Íî¡¡ÆüËÜ£±£¸°Ì¥¡¼¥×
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤¬£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÏÁ°²ó¤Î£²·î¤«¤é°ì¤Ä²¼¤²¤Æ£²£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£²£°£²£¶Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤Î¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤ÎÂè£³Àï¤Ç¡¢³Ê²¼¤Î¥¿¥¤¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º£±£¸°Ì¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£