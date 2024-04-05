Ã«ÈË¸µ¿®»á¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×µð¿Í¡¦ÂçÀª¡¢ºÇÂ®160¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç1²ó3K
¡ü ÃæÆü 0 ¡Ý 2 µð¿Í ¡û
¡ã3²óÀï¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡ä
¡¡Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿4Æü¤ÎÃæÆü¡Ýµð¿ÍÀï¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ã«ÈË¸µ¿®»á¤¬¡¢µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2¡Ý0¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÀª¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦ÈøÅÄ¹ä¼ù¤ò149¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯»°¹¥ÂçÎÑ¤Î6µåÌÜ¤Ë¤Ï160¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï146¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢ÅÄÃæ´´Ìé¤Ë148¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»°¼Ô»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂçÀª¤Ïº£µ¨Ã¥¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È6¤ÄÁ´¤Æ»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«ÈË»á¤Ï¡Ö160¤°¤é¤¤¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£¡Ö160¥¥í¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Á°¤ËÂÇ¤Ä¤·¤«ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ï¤Û¤Ü¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢ÅÄÃæ´´Ìé¤Î»þ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¤¿¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡§Åì³¤¥é¥¸¥ª ¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ã3²óÀï¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡ä
¡¡Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿4Æü¤ÎÃæÆü¡Ýµð¿ÍÀï¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ã«ÈË¸µ¿®»á¤¬¡¢µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2¡Ý0¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÀª¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦ÈøÅÄ¹ä¼ù¤ò149¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯»°¹¥ÂçÎÑ¤Î6µåÌÜ¤Ë¤Ï160¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï146¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢ÅÄÃæ´´Ìé¤Ë148¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»°¼Ô»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂçÀª¤Ïº£µ¨Ã¥¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È6¤ÄÁ´¤Æ»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«ÈË»á¤Ï¡Ö160¤°¤é¤¤¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£¡Ö160¥¥í¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Á°¤ËÂÇ¤Ä¤·¤«ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ï¤Û¤Ü¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢ÅÄÃæ´´Ìé¤Î»þ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¤¿¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡§Åì³¤¥é¥¸¥ª ¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë