米の2023年版世界長者番付が発表された。セレブリティにおける億万長者トップ14ランキングで1位となったのは『スター・ウォーズ』生みの親、ジョージ・ルーカスだ。

伝えられているルーカスの総資産はなんと55億ドル、現在の日本円にしておよそ8,340億円。“遥か彼方の銀河系”クラスの天文学的な数字で、もはやピンとこないほどである。

2012年に『スター・ウォーズ』ルーカスフィルムをディズニーに売却したルーカスは、現在ディズニー最大の個人筆頭株主。当時の売却額は40億ドル以上のキャッシュと株式。ルーカスの資産は半分以上がディズニー株で占められているという。ランキングは以下の通りだ。カッコ内は現年齢。

ジョージ・ルーカス(79):55億ドル スティーヴン・スピルバーグ(77):48億ドル マイケル・ジョーダン(61):32億ドル オプラ・ウィンフリー(70):28億ドル Jay-Z(54):25億ドル キム・カーダシアン(43):17億ドル ピーター・ジャクソン(62):15億ドル タイラー・ペリー(54):14億ドル リアーナ(36):14億ドル タイガー・ウッズ(48):13億ドル レブロン・ジェームズ(39):12億ドル マジック・ジョンソン(64):12億ドル ディック・ウルフ(77):12億ドル テイラー・スウィフト(34):11億ドル

ルーカスはすでに『スター・ウォーズ』などの製作からは退いているが、今もアイコン的存在だ。『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』のプレミアにも、お馴染みのチェックシャツ姿で登場してスピルバーグらと。『スター・ウォーズ』新作においても、製作者たちに私的な助言を与えている。

