Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤ä¸½ÌòºÇÇ¯¾¯´ý»Î¡¦Æ£ËÜ½í¸ÞÃÊ¤¬ÎòÂåµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È1Êâ¡£»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¾¡Î¨1°ÌÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯ÅÙ
ºòÇ¯¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾´ý³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯ÅÙ¤ÎºÇ¹â¾¡Î¨¡£1967Ç¯ÅÙ¤ËÃæ¸¶À¿¸ÞÃÊ(Åö»þ)¤¬µÏ¿¤·¤¿0.8545(47¾¡8ÇÔ)¤¬»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ï¤½¤ÎµÏ¿¤ËÇ÷¤ë´ý»Î¤¬Æó¿Í¤â¸½¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÎòÂå¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
°ì¿Í¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢Á°¤Îµ»ö¤Ç¤âµÏ¿¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÌ¾¤òµó¤²¤¿Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡£ËÜÍè¤ÏÍ½Áª¤òÂ¿¤¯Àï¤¦¼ã¼ê´ý»Î¤¬µÏ¿¤·¤ä¤¹¤¤¹â¾¡Î¨¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÌ´ýÀï·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿¾å¤Ç½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¶²¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¡£
¡¡
2023Ç¯ÅÙ¤ÎÆ£°æ¤Î¾¡Î¨¤Ï0.8519(46¾¡8ÇÔ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè½Ò¤·¤¿Ãæ¸¶¤ÎµÏ¿¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎòÂå2°Ì¤À¤Ã¤¿2011Ç¯ÅÙ¤ÎÃæÂ¼ÂÀÃÏ¸ÞÃÊ(Åö»þ)¤Î0.8511(40¾¡7ÇÔ)¤òÈ´¤¤¤Æ2ÈÖÌÜ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î°Ê¹ß¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ä²ÏÀï¡¢Ä«ÆüÇÕ¡¢£Î£È£ËÇÕ¤È¤¤¤º¤ì¤â·è¾¡¤Ç¸å¼êÈÖ¤È¤Ê¤êÇÔ¤ì¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£2·î¤ÎÄ«ÆüÇÕ¡¢£Î£È£ËÇÕ¤ÎÇÔÀï¤ÇµÏ¿¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤³¤ÎµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤âµÏ¿¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡
¤Ê¤ª¡¢Á´´§À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿1995Ç¯ÅÙ¤Î±©À¸Á±¼£¼·´§(Åö»þ)¤Î¾¡Î¨¤Ï0.8364(46¾¡9ÇÔ)¡£¤³¤Á¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æ¤ÏÈ¬´§¤«¤Ä¾¡Î¨¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£º£´ü¤ÇÎòÂå¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á¡¢Æ£°æ¤ÎµÏ¿¤¬5Ç¯Ê¬Æþ¤êÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¸½ÌòºÇÇ¯¾¯´ý»Î¤ÎÆ£ËÜ½í¸ÞÃÊ¡£»ÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤Î10·î¤Î¤¿¤á¡¢2023Ç¯ÅÙ¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÂç³èÌö¤Ç²Ã¸ÅÀîÀÄÎ®Àï¤ÇÍ¥¾¡¡¢½ç°ÌÀï¤Ç¤âCµé1ÁÈ¤Ø¾ºµé¡¢²¦°Ì¥ê¡¼¥°¤ä²¦ºÂÀïËÜÀï¤Ë¤âÆþ¤Ã¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤À¡£¾¡Î¨¤Ï0.8500(51¾¡£¹ÇÔ)¡£ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿·¿Í²¦Àï¤Î·è¾¡»°ÈÖ¾¡ÉéÂè3¶É¤Ç¡¢¾¡¤Á¤Ë¶áÉÕ¤¤¤¿¶ÉÌÌ¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¤À¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î1ÇÔ¤Ç¿·¿Í²¦¤òÆ¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤âÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦°Ì¥ê¡¼¥°¤Çº´¡¹ÌÚÂçÃÏ¼·ÃÊ¤ËÇÔ¤ì¤ÆµÏ¿¹¹¿·¤ÎÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
Æ£ËÜ¤Îº£2023Ç¯ÅÙ¤ÎµÏ¿¤Ï¡Ãæ¸¶À¿¢Æ£°æÁïÂÀ£ÃæÂ¼ÂÀÃÏ¤Ë¼¡¤°ÎòÂå4°Ì¤ÎµÏ¿¡£Ç¯ÅÙ¤Î¾¡Î¨¤È¤·¤Æ¤ÏÆ£°æ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¾å¤ò¤¤¤¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î¾¡Î¨1°Ì¾Þ¤ÏÆ£°æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯2024Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¤è¤ê¾¡¤Ä¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¾¡Î¨1°Ì¾Þ¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ±¿¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¾¡Î¨¤Ï¸·¤·¤¯¤È¤â¾å°Ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
Ê¸¡áÅÏÉôÁÔÂç
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
Ï¢Æü°ìµóÊüÁ÷¡¡Æ£°æÁïÂÀÆÃ½¸
ÊüÁ÷Æü»þ¡§4·î16Æü(²Ð)¡Á4·î30Æü(²Ð)10¡§00¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø