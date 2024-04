サンリオの人気キャラクターのビジュアルと美味しい和菓子が楽しめるバンダイの「食べマスモッチ」が新登場! シナモロール&クロミ、ポムポムプリン&ハンギョドンの愛くるしい表情が可愛いお菓子になっちゃいました。もちもちぷにぷにのもち生地の中に餡が入った「食べマスモッチ」に、「シナモロール&クロミ」、「ポムポムプリン&ハンギョドン」が仲間入り。シナモロールはカスタード餡、クロミはこし餡。ポムポムプリンはいちご餡、ハンギョドンはミルク餡となっている。

食べマスモッチの楽しみのひとつ、表情の種類はそれぞれ10種類。そのうちひとつはシークレットとなっているので出会ったらラッキー!また、バンダイは2024年サンリオキャラクター大賞の「なかよしキャラさがし」企画に参加中! バンダイキャンディ公式サイトでなかよしキャラを見つけて投票してあげよう。2024年4月16日(火)より、全国のファミリーマート約1万6300店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにやってくるので、出会ったらおやつにお迎えしてね。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L645947