５日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・全世帯家計調査
０９：３０　豪・貿易収支
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００　日・景気動向指数（速報値）
１５：００　独・製造業新規受注
１５：４５　仏・鉱工業生産
１７：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１８：００　ユーロ・小売売上高
２１：３０　米・雇用統計
２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０　米・平均時給
※日・閣議
※中国，台湾市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：サカタのタネ<1377>，暁飯島工業<1997>，サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，メディ一光Ｇ<3353>，フェリシモ<3396>，エクスＭ<4394>，東海ソフト<4430>，ＷＮＩウェザ<4825>，日エンター<4829>，ダイケン<5900>，エスクロＡＪ<6093>，瑞光<6279>，安川電<6506>，エコーＴＤ<7427>，薬王堂ＨＤ<7679>，三光合成<7888>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，丸八倉<9313>，ジャステック<9717>ほか

出所：MINKABU PRESS