５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全世帯家計調査

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・製造業新規受注

１５：４５ 仏・鉱工業生産

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

※日・閣議

※中国，台湾市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：サカタのタネ<1377>，暁飯島工業<1997>，サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，メディ一光Ｇ<3353>，フェリシモ<3396>，エクスＭ<4394>，東海ソフト<4430>，ＷＮＩウェザ<4825>，日エンター<4829>，ダイケン<5900>，エスクロＡＪ<6093>，瑞光<6279>，安川電<6506>，エコーＴＤ<7427>，薬王堂ＨＤ<7679>，三光合成<7888>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，丸八倉<9313>，ジャステック<9717>ほか



出所：MINKABU PRESS