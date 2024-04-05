４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８６．５９ドル（＋１．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３０８．５ドル（－６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７１４．０セント（＋１９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５６．２５セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．２５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８０．００セント（－２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．３４（＋１．１４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８６．５９ドル（＋１．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３０８．５ドル（－６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７１４．０セント（＋１９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５６．２５セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．２５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８０．００セント（－２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．３４（＋１．１４）
出所：MINKABU PRESS