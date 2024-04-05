ÎëÌÚÍö¡¹¡¡À¸ÊüÁ÷¤ÎË½Ïª¥È¡¼¥¯¤Ë¡Ä¡ÖÀÎ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤«¤é¡×ÆÏ¤¤¤¿¥À¥á½Ð¤·LINE¤ÎÃæ¿È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÍö¡¹¡Ê48¡Ë¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ïÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆü½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÃë¤ÎÂÓÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Î¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¡¼ã¤¤º¢Á´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡¡Á´¤Æ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤â¤È¤ª¤ë¡¡¡ÚºÇ¶¯»þ´ü¡Û¡¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¡¤½¤ó¤Ê»ö¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡¡¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÎëÌÚ¡£
¡¡¡ÖÀÎ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡Ö´¶ÁÛ¡ª´é¤ò¡¢»¥¤Ç±£¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡ªÀ¸ÊüÁ÷¤ò¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿²èÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤Ã¤ÆÁáÂ®¥À¥á½Ð¤·¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ10Ç¯¡¡²áµî¤è¤ê¤à¤·¤íº£¤ÎÊý¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¡¡ÚºÇ¶¯»þ´ü¡Û¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¥À¥á½Ð¤·Íè¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÒÄ¹¤Î°¦¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÈÖÁÈ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤¬¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤Î¤Ë¤½¤Î¸åTVer¤Ç¤¹¤°´Ñ¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ëº£¡Ä¡¡»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢»þ¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òµ¤·¤¿¡£