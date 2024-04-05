8:20　ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済シンポジウムで挨拶
8:30　クーグラーFRB理事、講演
21:30　コリンズ・ボストン連銀総裁、ステーブルコインに関する会議出席
22:15　バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
6日:00　ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:15　ボウマンFRB理事、イベント「金融政策のリスクと不確実性」講演（質疑応答あり）

中国市場と台湾市場は清明節で休場（～5日）

6日
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、会議出席

※予定は変更することがあります