本日の予定【発言・イベント】
8:20 ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済シンポジウムで挨拶
8:30 クーグラーFRB理事、講演
21:30 コリンズ・ボストン連銀総裁、ステーブルコインに関する会議出席
22:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
6日:00 ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:15 ボウマンFRB理事、イベント「金融政策のリスクと不確実性」講演（質疑応答あり）
中国市場と台湾市場は清明節で休場（～5日）
6日
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、会議出席
※予定は変更することがあります
8:30 クーグラーFRB理事、講演
21:30 コリンズ・ボストン連銀総裁、ステーブルコインに関する会議出席
22:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
6日:00 ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:15 ボウマンFRB理事、イベント「金融政策のリスクと不確実性」講演（質疑応答あり）
中国市場と台湾市場は清明節で休場（～5日）
6日
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、会議出席
※予定は変更することがあります