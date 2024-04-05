日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比730円安の3万9090円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41774.99円 ボリンジャーバンド3σ
41074.13円 ボリンジャーバンド2σ
40373.26円 ボリンジャーバンド1σ
39925.00円 一目均衡表・転換線
39773.14円 4日日経平均株価現物終値
39672.40円 25日移動平均
39646.00円 5日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39090.00円 5日夜間取引終値
38971.54円 ボリンジャーバンド-1σ
38270.67円 ボリンジャーバンド2σ
38240.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37569.81円 ボリンジャーバンド3σ
37096.67円 75日移動平均
36015.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34203.30円 200日移動平均
株探ニュース
41774.99円 ボリンジャーバンド3σ
41074.13円 ボリンジャーバンド2σ
40373.26円 ボリンジャーバンド1σ
39925.00円 一目均衡表・転換線
39773.14円 4日日経平均株価現物終値
39672.40円 25日移動平均
39646.00円 5日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39090.00円 5日夜間取引終値
38971.54円 ボリンジャーバンド-1σ
38270.67円 ボリンジャーバンド2σ
38240.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37569.81円 ボリンジャーバンド3σ
37096.67円 75日移動平均
36015.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34203.30円 200日移動平均
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