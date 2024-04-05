　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比730円安の3万9090円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41774.99円　　ボリンジャーバンド3σ
41074.13円　　ボリンジャーバンド2σ
40373.26円　　ボリンジャーバンド1σ
39925.00円　　一目均衡表・転換線
39773.14円　　4日日経平均株価現物終値
39672.40円　　25日移動平均
39646.00円　　5日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39090.00円　　5日夜間取引終値
38971.54円　　ボリンジャーバンド-1σ
38270.67円　　ボリンジャーバンド2σ
38240.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37569.81円　　ボリンジャーバンド3σ
37096.67円　　75日移動平均
36015.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34203.30円　　200日移動平均


株探ニュース