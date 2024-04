サンリオのこのキャラ、あなたは覚えてる？わかる人はサンキューマートにGO！

アパレル雑貨を取り揃えるサンキューマートは、2024年4月中旬からサンリオのキャラクター「マロンクリーム」「ゴロピカドン」「ニャニィニュニェニョン」とコラボしたアイテムを販売します。また、公式オンラインショップでは4月3日12時から先行予約販売を開始するので要チェックです。

懐かしいキャラアイテムに胸キュン

今回は第2弾「懐かしサンリオキャラクターズ」コラボ企画として、1980年代デビューの「マロンクリーム」「ゴロピカドン」「ニャニィニュニェニョン」が登場します。レトロで可愛いアイテムが盛りだくさんで、価格はすべて390円(税込429円)です。

なお、店舗では4月中旬頃から入荷次第順次販売となり、公式オンラインショップでは4月3日の12時から先行予約を受け付けています。各商品は上限数に達し次第受付終了となるのでお早めに。

<商品ラインナップ>

・「マロンクリーム」デザインアイテム

フランスで生まれたウサギの女の子「マロンクリーム」からは、小花柄デザインのアイテムが登場します。華やかなレースを組み合わせ、気品のあるガーリーな印象です。

・「ゴロピカドン」デザインアイテム

80年代を思わせるデザインにパステルカラーで今っぽさを取り入れた、レトロ可愛いアイテムとなっています。懐かしいラジカセも注目ポイントです。

・「ニャニィニュニェニョン」デザインアイテム

パステルイエローを基調として、ふんわり優しいデザインに仕上げました。こねこちゃん達の可愛らしいアイテムが揃っています。

<ピックアップアイテム>

・ミラー&ブラシセット、ヘアゴム

身だしなみのマストアイテム「ミラー&ブラシ」と「ヘアゴム」は、ポケットにも入るコンパクトなサイズとなっています。好みのキャラクターを組み合わせたり、セットで使うのもおすすめです。

・ヘアアイロンケース、クリアフラットポーチ

「マロンクリーム」デザイン限定のケースとフラットポーチは、かさばらないデザインなのでバッグにも入れやすく持ち運びにピッタリです。

