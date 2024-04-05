¼«Ì±ÅÞ¡ÈÎ¢¶â´ØÍ¿¡ÉµÄ°÷¤Ë½èÊ¬·èÄê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µÄ°÷¤Î½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¡¢°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Î±öÃ«¸µÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ÈÀ¤¹ÌÁ°»²±¡´´»öÄ¹¤Î2¿Í¤ò¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢°ÂÇÜÇÉ¤ÈÆó³¬ÇÉ¤ÎµÄ°÷¤é39¿Í¤Î½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜÇÉ4¿Í¤Î´´Éô¤Î¤¦¤Á¡¢±öÃ«»á¤ÈÀ¤¹Ì»á¤Î2¿Í¤Ï¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾Â¼»á¤È²¼Â¼»á¤Ë²Ã¤¨¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹âÌÚ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÇÜÇÉ¤Î¾¾Ìî»á¤ÈÇëÀ¸ÅÄ»á¡¢Æó³¬ÇÉ¤Ç¤ÏÎÓ»á¤ÈÉðÅÄ»á¤ò¡ÖÅÞ¤ÎÌò¿¦Ää»ß1Ç¯¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿À¤¹Ì»á¤ÏÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¹ÌÁ°»²±¡´´»öÄ¹
¡Öº£²ó¤ÏÊÛÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤»¤º¡¢·èÄê¤Ë½¾¤Ã¤ÆÎ¥ÅÞ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢±öÃ«»á¤Ï´ßÅÄÁíÍý¤¬½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±öÃ«¸µÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã
¡Ö¡ÊQ.´ßÅÄÁíÍý¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©¡Ëº£²ó¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿ÇÉÈ¶¤Î´Ø·¸¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸øÊ¿¤Ê½èÊ¬¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÎ¥ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î¸å±ç²ñ¤È¤âÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢°ÂÇÜÇÉ¤ÈÆó³¬ÇÉ¤ÎµÄ°÷¤é39¿Í¤Î½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜÇÉ4¿Í¤Î´´Éô¤Î¤¦¤Á¡¢±öÃ«»á¤ÈÀ¤¹Ì»á¤Î2¿Í¤Ï¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾Â¼»á¤È²¼Â¼»á¤Ë²Ã¤¨¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹âÌÚ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿À¤¹Ì»á¤ÏÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¹ÌÁ°»²±¡´´»öÄ¹
¡Öº£²ó¤ÏÊÛÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤»¤º¡¢·èÄê¤Ë½¾¤Ã¤ÆÎ¥ÅÞ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢±öÃ«»á¤Ï´ßÅÄÁíÍý¤¬½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±öÃ«¸µÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã
¡Ö¡ÊQ.´ßÅÄÁíÍý¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©¡Ëº£²ó¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿ÇÉÈ¶¤Î´Ø·¸¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸øÊ¿¤Ê½èÊ¬¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÎ¥ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î¸å±ç²ñ¤È¤âÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£