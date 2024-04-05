Àî¾¡ÃÎ»ö¤Î¼¿¦»þ´ü½ä¤ê£¶·î¸©µÄ²ñÁ°ÅÝ¤·°Æ¤â¡ÄÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¤Ç¶¨µÄ¤Ø
¡¡Àî¾¡ÃÎ»ö¤¬¿¦¶Èº¹ÊÌ¤È¤â¤È¤ì¤ëÈ¯¸À¤Ç¡¢ÆÍÇ¡¼¿¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÀÅ²¬¸©µÄ²ñ¤ÎºÇÂç²ñÇÉ¡¦¼«Ì±²þ³×²ñµÄ¤È¸øÌÀÅÞ¸©µÄÃÄ¤Ï£´Æü¡¢ÃÎ»ö¤ËÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤ÈÁá´ü¤Î¼¿¦¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÀµÉûµÄÄ¹¤ä³Æ²ñÇÉ¤Ë¤è¤ëÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ»ö¤¬£³Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÄó¼¨¤·¤¿£¶·î¸©µÄ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î¼¿¦¤ò¤á¤°¤ê¡¢³«²ñÆü¡Ê£¶·î£±£¹Æü¡Ë¤ÎÆüÄøÊÑ¹¹¤â´Þ¤á¤¿¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¤Ï£´Æü¸áÁ°¡¢µÄÄ¹¼¼¤ÇÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÎ»ö¤¬Àµ¼°¤Ë¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿£³Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö£¶·îµÄ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼¿¦¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÂô¸øÉ§µÄÄ¹¤Ï»Í¤Ä¤ÎÆüÄø°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¶·î£±£¹Æü¤Ë³«²ñ¤·¤ÆÃÎ»ö¤¬¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÎ»öÁª¤ÏºÇÃ»¤ÇÆ±£²£°Æü¹ð¼¨¡¢£··î£·ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£³«²ñÆü¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢Åê³«É¼Æü¤ò£±½µ´ÖÁá¤á¤¿£¶·î£³£°Æü¤È¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤ë¡£ÃæÂôµÄÄ¹¤Ï³Æ²ñÇÉÂåÉ½¤Ë¡¢£±£°Æü¤Ë¤âºÆ¤Ó³«¤¯ÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¤Ç½¸Ìó¤·¤¿°Õ¸«¤ò»ý¤Á´ó¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤Ë¤è¤ëÃÎ»ö¤Ø¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó£²£°Ê¬´Ö¤ÎÌÌ²ñ¸å¡¢¼«Ì±¤ÎÁýÅÄµýÂçÂåÉ½¤È¸øÌÀ¤ÎÏ¡ÃÓ¾ÏÊ¿ÃÄÄ¹¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¿½¤·Æþ¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÎ»ö¤¬¸©Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¤Î¼Õºá¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢È¯¸ÀÅ±²ó¤ÈÁá´ü¼¿¦¤òµá¤á¤¿¡£ÁýÅÄ»á¤«¤é¤Ï¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¸©Ì±¤Î»×¤¤¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÄ²ñ¤Î·èµÄ¤ä´«¹ð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¢Ï¡ÃÓ»á¤Ï¡Ö¸©À¯¤ÎÄäÂÚ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÆü¤âÁá¤¯¿·ÃÎ»ö¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÎ»ö¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«Ì±¤ä¡¢ÃÎ»ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Âè£²²ñÇÉ¡¦¤Õ¤¸¤Î¤¯¤Ë¸©Ì±¥¯¥é¥Ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ìµÄ°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤äÃÎ»öÁª¤Ë¸þ¤±¤¿¸õÊä¼ÔÁªÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£