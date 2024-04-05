µÈÅÄÍÓ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¸µºÊ¡õÀî¸ý½ÕÆà¤ÎÊì¿ÆÌò¡¡¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¾¾ËÜ·°¤Ë¹âÅÄ½ã¼¡¤é¤â
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×FINAL¡Ù(27Æü21:00¡Á)¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢°ìµóÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
(º¸¤«¤é)Àî¸ý½ÕÆà¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸µºÊ¤ËÊ±¤¹¤ëµÈÅÄÍÓ¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ËÜ·°¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢¿û¸¶ÂçµÈ¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¡¢Â¼¾¾Íø»Ë¡¢À¸±ÛÀéÀ²¡¢ÀÄ»³È»¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾Êª¤Î¡È¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¶¦±é¼Ô¡É¤Î´é¤Ö¤ì¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²óÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ±é¤¸¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¡¦¹ìÌÚÎµÆó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£ÄêÇ¯¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¹ìÌÚ¤È¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬¾ð´¶Ë¤«¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
µÈÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ìÌÚ¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢»ûÂôÏÂÍè(Àî¸ý½ÕÆà)¤ÎÊì¿Æ¡¢»ûÂôÁáµª¡£¤Þ¤¿¡¢¹ìÌÚ¤¬¶Ð¤á¤ë¡Ö¸¤´é·Ù»¡½ð¡×·º»ö²Ý2·¸¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¾¾ËÜ·°¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¡£¾¾ËÜ¤Ï½ÀÆ»5ÃÊ¤ÎÇ®·ì·º»ö¡¦»°ÃÝÍ³¿¿¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¤Î·¸Ä¹¡¦ÄÍ¸¶ÂÀ»Ö¡¢Æþ¹¾¤ÏÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤Î·º»ö¡¦·ë¾ë°ìÇÏ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¾¾ËÜ¤Ïº£ºî¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏËè²ó¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¡¢±éµ»·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¡ÈÁÇ¿Í¡É¤òÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬´·Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¼Çµï¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÅÄ½ã¼¡¤È¿û¸¶ÂçµÈ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ìÌÚ¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤Î±¢¤Ç¤¦¤´¤á¤¯Ææ¤Î¸¦µæ½ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¹âÅÄ¤¬½êÄ¹¤ÎËëÉôÀ¡É×¤ò¡¢¿û¸¶¤¬¸¦µæ°÷¤Î¹â¾¾´²¼£¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³°Ï¢Ì£(¤±¤ì¤ó¤ß)¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²ø±é¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯1¡Á2·î¤Ë¾å±é¤·¤¿¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¼ç±éÉñÂæ¡ØÈÃÈ·¤Î²¦»Ò¡Ýµº»Ë À»ÆÁÂÀ»ÒÅÁ¡Ý¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤ÃæÈøÌÀ·Ä¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡È¼ã¤¤ÃË¡É¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÏÂÍè¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥Õ¥§¡Öbouquet¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÂ¼¾¾Íø»Ë¤¬¡¢Å¹°÷¤òÀ¸±ÛÀéÀ²¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÀÄ»³È»¤Ï¡¢¹ìÌÚ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¸åÇÚ·º»öÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡È¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¶¦±é¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¡¢°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡¢´ä°æ¥¸¥ç¥ËÃË(¥¤¥ï¥¤¥¬¥ï)¡¢ÀîÃ¼·ò»Ì(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹(°æ¾åÁï¡¢²ÏËÜ½à°ì)¡¢¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼¡¢¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡¢´Øº¬¶Ð¡¢Ãæ³À¤ß¤Ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯(Åèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯)¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º(¾®¿ùÎµ°ì¡¢µÈÅÄ·É)¡¢ËÙ¸ýÊ¸¹¨(¤¢¤µ¤ê¤É)¡õ¸åÆ£Íõ¡¢¥Þ¥®¡¼¿³»Ê¡¢¤ß¤«¤ó¡¢Mr.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡¢»°Âð¥Ç¥¿¥¬¥ê·Ã²ð¡¢È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡¢»³¸ý¤â¤¨¡¢ÎéÆó(ÃæÀî²È)¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Û¤«¤Ë¤â¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌó60¿Í¤Î¶¦±é¼Ô¤¬ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¼çÂê²Î¤Ï¡¢THE ALFEE¤Î¿·¶Ê¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤¿Ìë¡×¤Ë·èÄê¡£10Æü(22:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ³ÈÂç¹æ¡Ù¤Ç¡¢THE ALFEE¤¬¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¡¢MC¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡û¢£µÈÅÄÍÓ ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶
¡ÖÀÎ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤Þ¤º¤Ï²û¤«¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¸µ±ü¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¸÷±É¤ÊÌò¤òÄº¤¡¢¤¢¤Îº¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤«¤¸¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¡¢¡È¾Íè¡¢¤¢¤Ê¤¿¤³¤ì¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¶¦±é¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý
¡ÖÇÐÍ¥¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÃË½÷£·¿Í²ÆÊª¸ì¡Ù¡Ê1986Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¥³¥á¥Ç¥£¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤µ¤ì¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹ìÌÚ¤Ë¡¢¤°¤°¤°¤Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤È¤Ï£²²óÌÜ¤Î¶¦±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍí¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢»ä¤âÂ¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤º¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¯¥Á¤Ç¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Îµã¤¼Çµï¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»£±ÆÃæ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö
¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¡¢¸½¾ì¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤È¶õµ¤ºî¤ê¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä«¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡É¤ÈÀ¼¹â¤é¤«¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¡¢´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡È¤¢¤¤¤è¡ª¡É¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ë¤ªÊÖ»ö¡¢¥«¥á¥é¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´Ö¤Ë¤Ï¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡ÄÁ´Êý¸þ¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¡¢£±ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê´°àú¤Ê¼ç±é¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖÀÎ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡×
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
(º¸¤«¤é)Àî¸ý½ÕÆà¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸µºÊ¤ËÊ±¤¹¤ëµÈÅÄÍÓ¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ËÜ·°¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢¿û¸¶ÂçµÈ¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¡¢Â¼¾¾Íø»Ë¡¢À¸±ÛÀéÀ²¡¢ÀÄ»³È»¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾Êª¤Î¡È¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¶¦±é¼Ô¡É¤Î´é¤Ö¤ì¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÈÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ìÌÚ¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢»ûÂôÏÂÍè(Àî¸ý½ÕÆà)¤ÎÊì¿Æ¡¢»ûÂôÁáµª¡£¤Þ¤¿¡¢¹ìÌÚ¤¬¶Ð¤á¤ë¡Ö¸¤´é·Ù»¡½ð¡×·º»ö²Ý2·¸¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¾¾ËÜ·°¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¡£¾¾ËÜ¤Ï½ÀÆ»5ÃÊ¤ÎÇ®·ì·º»ö¡¦»°ÃÝÍ³¿¿¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¤Î·¸Ä¹¡¦ÄÍ¸¶ÂÀ»Ö¡¢Æþ¹¾¤ÏÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤Î·º»ö¡¦·ë¾ë°ìÇÏ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¾¾ËÜ¤Ïº£ºî¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏËè²ó¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¡¢±éµ»·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¡ÈÁÇ¿Í¡É¤òÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬´·Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¼Çµï¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÅÄ½ã¼¡¤È¿û¸¶ÂçµÈ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ìÌÚ¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤Î±¢¤Ç¤¦¤´¤á¤¯Ææ¤Î¸¦µæ½ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¹âÅÄ¤¬½êÄ¹¤ÎËëÉôÀ¡É×¤ò¡¢¿û¸¶¤¬¸¦µæ°÷¤Î¹â¾¾´²¼£¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³°Ï¢Ì£(¤±¤ì¤ó¤ß)¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²ø±é¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯1¡Á2·î¤Ë¾å±é¤·¤¿¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¼ç±éÉñÂæ¡ØÈÃÈ·¤Î²¦»Ò¡Ýµº»Ë À»ÆÁÂÀ»ÒÅÁ¡Ý¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤ÃæÈøÌÀ·Ä¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡È¼ã¤¤ÃË¡É¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÏÂÍè¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥Õ¥§¡Öbouquet¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÂ¼¾¾Íø»Ë¤¬¡¢Å¹°÷¤òÀ¸±ÛÀéÀ²¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÀÄ»³È»¤Ï¡¢¹ìÌÚ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¸åÇÚ·º»öÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡È¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¶¦±é¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¡¢°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡¢´ä°æ¥¸¥ç¥ËÃË(¥¤¥ï¥¤¥¬¥ï)¡¢ÀîÃ¼·ò»Ì(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹(°æ¾åÁï¡¢²ÏËÜ½à°ì)¡¢¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼¡¢¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡¢´Øº¬¶Ð¡¢Ãæ³À¤ß¤Ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯(Åèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯)¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º(¾®¿ùÎµ°ì¡¢µÈÅÄ·É)¡¢ËÙ¸ýÊ¸¹¨(¤¢¤µ¤ê¤É)¡õ¸åÆ£Íõ¡¢¥Þ¥®¡¼¿³»Ê¡¢¤ß¤«¤ó¡¢Mr.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡¢»°Âð¥Ç¥¿¥¬¥ê·Ã²ð¡¢È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡¢»³¸ý¤â¤¨¡¢ÎéÆó(ÃæÀî²È)¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Û¤«¤Ë¤â¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌó60¿Í¤Î¶¦±é¼Ô¤¬ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¼çÂê²Î¤Ï¡¢THE ALFEE¤Î¿·¶Ê¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤¿Ìë¡×¤Ë·èÄê¡£10Æü(22:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ³ÈÂç¹æ¡Ù¤Ç¡¢THE ALFEE¤¬¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¡¢MC¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡û¢£µÈÅÄÍÓ ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶
¡ÖÀÎ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤Þ¤º¤Ï²û¤«¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¸µ±ü¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¸÷±É¤ÊÌò¤òÄº¤¡¢¤¢¤Îº¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤«¤¸¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¡¢¡È¾Íè¡¢¤¢¤Ê¤¿¤³¤ì¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¶¦±é¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý
¡ÖÇÐÍ¥¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÃË½÷£·¿Í²ÆÊª¸ì¡Ù¡Ê1986Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¥³¥á¥Ç¥£¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤µ¤ì¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹ìÌÚ¤Ë¡¢¤°¤°¤°¤Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤È¤Ï£²²óÌÜ¤Î¶¦±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍí¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢»ä¤âÂ¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤º¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¯¥Á¤Ç¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Îµã¤¼Çµï¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»£±ÆÃæ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö
¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¡¢¸½¾ì¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤È¶õµ¤ºî¤ê¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä«¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡É¤ÈÀ¼¹â¤é¤«¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¡¢´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡È¤¢¤¤¤è¡ª¡É¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ë¤ªÊÖ»ö¡¢¥«¥á¥é¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´Ö¤Ë¤Ï¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡ÄÁ´Êý¸þ¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¡¢£±ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê´°àú¤Ê¼ç±é¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖÀÎ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡×
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó